AK Parti'li Çalık: "Malatya'da depremden etkilenen 7 bin 320 esnafa faizsiz kredi verildi" - Son Dakika

AK Parti'li Çalık: "Malatya'da depremden etkilenen 7 bin 320 esnafa faizsiz kredi verildi"

08.12.2020 10:43
AK Parti'li Çalık:

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Halk Bankası tarafından Malatya'da 7 bin 320 esnafa 50 bin liraya kadar faizsiz deprem kredisi, 3 bin 450 esnafa ise pandemi destek kredisi verildiğini açıkladı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Halk Bankası tarafından Malatya'da 7 bin 320 esnafa 50 bin liraya kadar faizsiz deprem kredisi, 3 bin 450 esnafa ise pandemi destek kredisi verildiğini açıkladı.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile Fuzuli Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Milletvekili Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonominin omurgası, istikrarın ve sosyal dengenin temel mekanizması olan esnafın her zaman yanında olduğunu belirterek, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8'lik depremin ardından Halk Bankasının kentteki esnafa yönelik verdiği 50 bin liraya kadar 5 yıl faizsiz krediden depremden etkilenen 7 bin 320 esnafın faydalandığını belirtti.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele edilmesine yönelik kentte 3 bin 450 esnafa Halk Bankası tarafından toplamda 85 milyon lira esnaf destek kredisi verildiğini, 25 bin liraya kadar limitli, 3 aya kadar ödemesiz dönemli ve 12 aya kadar vadeli olarak kullanılabilecek şekilde düzenlenen "Paraf Esnaf Kart" sayısının ülke genelinde yaklaşık 560 bin, Malatya'da ise 5 bin esnafta olduğunu ifade eden Çalık, "Kovid-19 salgını döneminde oluşturulan Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında ülke genelindeki vatandaşlara üç faz halinde toplamda yaklaşık 6 milyon 300 bin haneye, Malatya'da ise 68 bin haneye biner lira nakdi destek sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Öznur Çalık, Türkiye'nin pandemi mücadelesi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan desteğin 562 milyar liraya ulaştığını belirterek, mevcut bazı sosyal yardım programları çerçevesinde ödenen yardım miktarlarında da artışa gidildiğini kaydetti.

Halk Bankası, Öznur Çalık, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Çalık: 'Malatya'da depremden etkilenen 7 bin 320 esnafa faizsiz kredi verildi' - Son Dakika


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