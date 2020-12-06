AK Parti'li Çalık, Orduzu Mahallesinde incelemede bulundu - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Orduzu Mahallesinde yapılması planlanan gençlik merkezinin temel kazma çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık ve Güder beraberindeki Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Orduzu Mahallesinde inşa edilecek gençlik merkezinin temel kazısını inceledi ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalık, kentte birçok mahallede gençlere yönelik spor sahaları ve gençlik merkezleri yapıldığını hatırlattı.

Merkezin tamamlanmasıyla gençlerin boş zamanlarında sportif faaliyetlerini yapabilecekleri bir merkezi bölgeye kazandırmış olacaklarını aktaran Çalık, "İnşallah Orduzu Mahallesi daha da çok değer kazanacak. Halı sahamızın ihalesine Büyükşehir Belediyesi çıkacak ve çalışmalarımız devam ediyor. Bakanımız Mehmet Kasapoğlu başta olmak üzere, Bakan Yardımcımız İhsan Selim Baydaş'a, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Battalgazi Belediye Başkanım Osman Güder'e desteklerden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.