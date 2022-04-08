AK Parti'li Çalık'tan AA'ya ziyaret - Son Dakika
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AK Parti'li Çalık'tan AA'ya ziyaret

08.04.2022 13:59
AK Parti'li Çalık'tan AA'ya ziyaret

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA bürosunu ziyaret etti.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA bürosunu ziyaret etti.

AA Malatya bürosunda görevli muhabirlerle sohbet eden Çalık, konuşmasında, Anadolu Ajansı'nın önemine işaret etti.

Ajansın 102 yaşında, asırlık bir çınar olduğunu dile getiren Çalık, şöyle konuştu:

"Ajans, 102 yıldır Türkiye'nin gözü, kulağı. Hem Türkiye'de hem dünyada başta yöneticilerimiz olmak üzere muhabirinden kameramanına bütün emek çeken kardeşlerimizi canı gönülden kutluyorum. 102. yılımız yüzlerce yıllara ulaşsın inşallah. Gözümüz, kulağımız, vatandaşımızın sesi, soluğu oluyorsunuz. Hem yurt içinde hem yurt dışına gittiğimizde Anadolu Ajansı bizden önce orada, haber peşinde koşan arkadaşlarımızla temsil ediliyor. Ben bu vesileyle bir kez daha Anadolu Ajansını canı gönülden kutluyorum. Kuruluşumuzun sağlık, huzur, mutlulukla devam etmesini temenni ediyorum. Hepinizi canı gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. Malatya'da da Anadolu Ajansında görev yapan bütün çalışanlarını kutluyorum."

Kıdemli muhabir Volkan Kaşik de ziyareti için Çalık'a teşekkür etti.

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Merkez Karar Yönetim Kurulu, Milletvekili, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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