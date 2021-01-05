AK Parti'li Çalık'tan Canan Kaftancıoğlu'na tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Çalık'tan Canan Kaftancıoğlu'na tepki Açıklaması

05.01.2021 15:05
AK Parti'li Çalık'tan Canan Kaftancıoğlu'na tepki Açıklaması, System.String[]

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto gerekçesiyle toplanan bir grubun terör örgütü marşı söyleyip "katil polis" sloganları atmasına destek verenlere tepki gösterdi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto gerekçesiyle toplanan bir grubun terör örgütü marşı söyleyip "katil polis" sloganları atmasına destek verenlere tepki gösterdi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde partisinin İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Çalık, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li bazı milletvekillerinin Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto gerekçesiyle toplanan bir gruba katılmasına tepki göstererek, "CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu koşa koşa gidip 'katil polis' sloganlarının atıldığı bu eyleme destek veriyor ve sonrasında da sosyal medya hesabından 'örgütlü dayanışma' çağrısı yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak bu eylemi destekliyor. 'Atatürk'ün partisiyiz ve her daim 10. Yıl Marşı okuruz' diyenler terör örgütü DHKP-C marşı eşliğinde halay çekenlere destek veriyor. Bunların CHP'li olmasından dolayı Atatürk'ün kemikleri sızlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türk milletinin, yüzlerinde maske de olsa kim olduklarını ve kimlerle iş tuttuklarını çok iyi bildiğini kaydeden Öznur Çalık, "Şimdi soruyorum, kanuna uygun olarak gerçekleştirilen rektör atamasını yanlış bulduğunu söyleyerek, 'öğrencileri' ayaklanmaya çağırmak, destek vermek bir belediye başkanının, bir il başkanının görevi midir? Terör örgütlerine karşı amansız mücadele ederek göz açtırmayan, ülkemizin huzur ve güvenliğini tesis etmek için gerekirse can veren ve bu vatanın şerefli evlatlarına 'katil' diyen zihniyet ve iş birlikçilerine sessiz kalmamız asla mümkün değildir." açıklamasında bulundu.

Milletvekili, Protesto, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Çalık'tan Canan Kaftancıoğlu'na tepki Açıklaması - Son Dakika


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