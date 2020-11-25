AK Parti'li Çalık'tan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, "Hala bu iktidarın peşinden giden öğretmen varsa, ben ona öğretmen demem. Öğretmen iradesini pazarlayan kişi değildir" sözlerine tepki göstererek, "CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara oy ve destek veren öğretmenlere hakaret edecek kadar ileri giderek iyice çığırından çıkmış, yine siyasi ahlak ve terbiyeden yoksun bir yaklaşım ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, partisinin Kuluncak ilçe binasında partililerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yol yürümekten onur ve şeref duyan bütün partililere teşekkür etti.

Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, "Hala bu iktidarın peşinden giden öğretmen varsa, ben ona öğretmen demem. Öğretmen iradesini pazarlayan kişi değildir" sözlerine tepki gösteren Çalık, şunları kaydetti:

"CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara oy ve destek veren öğretmenlere hakaret edecek kadar ileri giderek iyice çığırından çıkmış, yine siyasi ahlak ve terbiyeden yoksun bir yaklaşım ortaya koymuştur. Geçmişte hakimlere 'çete', sanatçılara 'rezil adamlar' diyen Kılıçdaroğlu, aslında CHP'nin taşıdığı ayrımcılık hastalığının hala şifa bulmadığını da bir kez daha göstermiştir. Öğretmenlere karşı ayrımcı, ötekileştirici ve kutuplaştırıcı bu üslubu aynı zamanda milli iradeye de saygısızlıktır. Kendisinden farklı düşünenleri ötekileştiren ve tahkir eden bu anlayışı şiddetle kınıyor, milletimizin vicdanına havale ediyorum. Değer yargısı, yaşam tarzı ve siyasi görüşü ne olursa olsun bütün öğretmenlerimiz başımızın tacıdır."