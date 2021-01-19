AK Parti'li Çalık: "Yazıhan'da 28 bin dekar arazi daha suya kavuşacak" - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki 28 bin 300 dekar tarım arazisinin Boztepe Recai Kutan Barajı ile hayat bulacağını belirtti.

Milletvekili Çalık, yazılı açıklamasında, Yazıhan ilçesinde 1990'lı yıllarda temeli atılan ve gövde kısmı 2012'de tamamlanan Boztepe Recai Kutan Barajı'ndan tarım arazilerine ilk defa 2018 yılında su verildiğini anımsatarak, 120 bin 600 bin dekar araziden 92 bin 300 dekar arazinin suyla buluştuğu kaydetti.

Çalık, geri kalan 28 bin 300 dekar arazinin de pompajla sulamasının yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri nezdinde gerekli görüşmelerde bulunduklarını ve yatırım programına alındığını belirterek, yaklaşık 100 milyon lira maliyetli bu iş kapsamında borulu şebeke hattı ile elektrik iletim hattı işlerinin yaptırılacağını aktardı.

Çalık, bu yıl için ilk etapta baraja 15 milyon 500 bin lira ödenek ayrıldığını vurgulayarak ülke ekonomisine geçen yıl 83 milyon lira katkı sağladığını ifade etti.

Öznur Çalık, kalkınma için baraj, gölet ve sulama tesislerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, Malatya'da 18 yılda hayata geçirilen sulama tesisleri ile 405 bin 160 dekar tarım arazisinin sulamaya açıldığını ve çiftçilerin gelirinde yıllık 255 milyon lira artış gerçekleştiğini kaydetti.