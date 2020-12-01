AK Parti'li Çalışkan: Bu sene İzmirlinin sırtına yük olmayalım - Son Dakika

AK Parti'li Çalışkan: Bu sene İzmirlinin sırtına yük olmayalım

01.12.2020 10:05
AK Parti'li Çalışkan: Bu sene İzmirlinin sırtına yük olmayalım, System.String[]

İZMİR'de büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 'zorunluluk' diyerek aldığı 'çöp toplama' ve 'çöp bertaraf' bedelleri ile ilgili yasal zorunluluk olmadığını belirten Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Erhan Çalışkan, "Biz bu parayı almamaları gerektiğini belirtiyoruz.

İZMİR'de büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 'zorunluluk' diyerek aldığı 'çöp toplama' ve 'çöp bertaraf' bedelleri ile ilgili yasal zorunluluk olmadığını belirten Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Erhan Çalışkan, "Biz bu parayı almamaları gerektiğini belirtiyoruz. Belediyeler bu parayla 8 yılda 3,7 milyar lira topladı. Bu sene İzmirlinin sırtına yük olmayalım" dedi.

İzmirlilerin 2012 yılından bu yana ödemek zorunda bırakıldığı 'çöp toplama' ve 'çöp bertaraf' bedelleri ile ilgili yasal zorunluluğun söz konusu olmadığı gündeme getirildi. Bedellerin ödenmesi hakkındaki yönetmeliğin 2012 yılında çıkmasına rağmen yürürlük tarihinin belediyelerin uyum sağlaması için her geçen yıl uzatıldığını ve en son 2020 yılı sonuna kadar süre verildiğini kaydeden Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Erhan Çalışkan, "Halkçı olduğunu iddia eden sayın yöneticiler, belediye başkanı ve ekibi var. Ancak ilgili yönetmelikte 'katı atık bedeli, bertaraf, toplama bedeli alınır' diyor fakat bunun uygulanmasını her yıl bir sene ileriye attılar. Yönetmelik 31 Aralık 2020'ye kadar bu bedellerin alınmayabileceğini gösteriyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 2021 yılında bu bedeli almayacağını açıkladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ise 8 sene bu parayı almadı. Biz de bu parayı almamaları gerektiğini belirtiyoruz. İzmir'de büyükşehir ve tüm ilçe belediyeleri 8 yılda 3,7 milyar lira topladı. 8 senede 3,7 milyar lira çok büyük para. Bu sene İzmirlinin sırtına yük olmayalım" diye konuştu.

'İZMİRLİLERE DURUMU BİRLİKTE ANLATIRIZ'İzmir'de 1 milyon 930 bin su abonesi olduğunu dile getiren Çalışkan, 1 milyon 600 bininin konut abonesi olduğunu belirterek, "Pandemi sürecindeyiz. İzmir bu sene bir deprem geçirdi. Ev kiraları ortalama bin lira zamlandı. Biz bu sene zam yapılmaması gerektiğini söylüyoruz. Yapılan zamlarla birlikte iki kişilik ailemde ulaşım zammının bir yılda bana getirdiği ek yük, 420 lira. 420 lira cebimden fazla para çıkacak. Su zammıyla cebimden çıkacak ek para ise 216 lira. Bu insanlara yardımcı olalım, madem belediye sosyal demokrasiden bahsediyor biz de elimizi taşın altına koyalım. Gerekirse bu sene daha az yatırım yapılsın. Bunu siyasi argüman olarak kullanmayalım. İsterlerse onlarla ekrana çıkalım, 'Az yatırım yapacağız o yüzden zam yapmıyoruz. Bu durumu anlayışla karşılayın' diye İzmirlilere anlatalım. Kimin ne kadar halkçı olduğunun takdirini halka bırakıyorum" dedi.'DAVA AÇMAYA DAVET EDİYORUM'İzmir'de hala 87 bin 200 foseptik olduğunu belirten Erhan Çalışkan, bazı vatandaşlardan hem atık su hem de vidanjör parası alındığını vurgulayarak, "Katı atık toplama bedelini her ilçe belediyesi farklı belirliyor. Elimde Çeşme'de yaşayan birine ait bir fatura var. 11 lira katı atık toplama bedeli alınıyor, Büyükşehir Belediyesi 3 lira 21 kuruş bertaraf bedeli alıyor. Atık su bedelini 78 lira ödüyor ama aynı aboneden 93 lira da vidanjör ücreti alınıyor. Atık su bedeli kanalizasyonunuz varsa belediye bu parayı alıyor ama insanların kanalizasyonu yok. İzmir'in 87 bin 200 abonesinin kanalizasyonu yok, 21'inci yüzyılda foseptik çukuru kullanılıyor. Bu insanlardan da iki bedel birden alınıyor. Bu durumdaki bütün vatandaşları dava açmaya çağırıyorum. Bu adaletsizlik" açıklamasında bulundu.Bu sene zam yapılmasını istemediklerini belirten, İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan Ahmet Gökalp (55), "Faturalarımı ödemekte zorlanıyorum. Bu yıl zam yapılsın istemiyoruz aynı şekilde ulaşım konusunda da fiyatlar yüksek. Fazladan alınan ücretler cebimizi yakıyor" dedi.

Simge Düz (20), su faturalarına yansıyan fiyatların çok yüksek olduğunu belirterek, "Zor günlerden geçiyoruz. Bu zamana kadar zam yaptılar. Bence zamlara bir süre ara verilmesi gerekiyor. Şu zamanda yapılmamalı. Zam yapmayın. Fatura konusunda dertliyiz. Tüm harcamalar bir araya geldiğinde masraflar daha da büyüyor ve ödemekte zorlanıyoruz. Umarım bu sene zam yapılmaz da en azından çok daha fazla ödemek zorunda kalmayız" diye konuştu.


AK Parti'li Çalışkan: Bu sene İzmirlinin sırtına yük olmayalım
AK Parti'li Çalışkan: Bu sene İzmirlinin sırtına yük olmayalım
AK Parti'li Çalışkan: Bu sene İzmirlinin sırtına yük olmayalım
AK Parti'li Çalışkan: Bu sene İzmirlinin sırtına yük olmayalım
AK Parti'li Çalışkan: Bu sene İzmirlinin sırtına yük olmayalım
AK Parti'li Çalışkan: Bu sene İzmirlinin sırtına yük olmayalım

Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Yatırım, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Çalışkan: Bu sene İzmirlinin sırtına yük olmayalım - Son Dakika


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