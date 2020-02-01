AK Parti'li Çam, depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'da evleri hasar gören depremzedeleri ziyaret etti.

Çam, Kale'nin Bent Mahallesi, Battalgazi'nin Düzyol ve Bulutlu Mahallelerinde evleri hasar gören depremzedeleri ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.

Çam, daha sonra Battalgazi Belediyesi toplantı salonunda AK Partili kadınlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Çam, depremzedelerin yaralarını sarmak için devletin ve milletin depremzedelere destek olduğunu söyledi.

Devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu anlatan Çam, şöyle konuştu:

"Allah'a şükürler olsun. Bu kadar büyük bir depremde enkaz, ve yıkılan evlerin az olması, vatandaşlar içinden çıktıktan sonra o binaların çok hasarlı olduğunun fark edilmesi, bizim için şükredilecek bir durum. 6.8 çok ciddi bir deprem. Dışarıdan hasar yokmuş gibi görünüyor ama evleri yıkılacak çok kişi var, bunun içinde bize çok iş düşüyor. Aslında işimiz bundan sonra başlıyor. Depremi yaşayan sizler kendi yaralarınızı sarmaya fırsat bulamazken, vatandaşların yaralarını sarmak için sahada olacaksınız."

Çam'a AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve bazı partililer eşlik etti.