AK Parti'li Çam Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Çam Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Çam Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti Açıklaması

19 dakika önce

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'daki evleri hasar gören depremzedeleri ziyaret etti.

AK Parti'li Çam Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'daki evleri hasar gören depremzedeleri ziyaret etti.

Kale ilçesindeki Bent, Battalgazi ilçesindeki Düzyol ve Bulutlu mahallelerindeki evleri hasar gören depremzedelere ziyarette bulunan Çam, daha sonra Battalgazi Belediyesinin toplantı salonunda AK Parti'li kadınlarla bir araya geldi.

Çam, yaptığı konuşmada, depremzedelerin yaralarını sarmak için devletin ve milletin destek olduğunu söyledi.

Devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirten Çam, şöyle konuştu:

"Allah'a şükürler olsun. Bu kadar büyük bir depremde enkaz ve yıkılan evlerin az olması, vatandaşlar içinden çıktıktan sonra o binaların çok hasarlı olduğunun fark edilmesi, bizim için şükredilecek bir durum. 6,8 çok ciddi bir deprem. Dışarıdan hasar yokmuş gibi görünüyor ama evleri yıkılacak çok kişi var, bunun için de bize çok iş düşüyor. Aslında işimiz bundan sonra başlıyor.

Depremi yaşayan sizler, kendi yaralarınızı sarmaya fırsat bulamazken vatandaşların yaralarını sarmak için sahada olacaksınız."

Çam'a ziyaretlerinde AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve bazı partililer eşlik etti.

AK Parti, Malatya, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:50 Kaynak: AA
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