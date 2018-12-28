Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Can: "Makine Kimya Konusunda Hassas Olalım"

AK Parti'li Can: "Makine Kimya Konusunda Hassas Olalım"

38 dakika önce

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığında düzenlenen halk günü toplantısında konuşan Milletvekili Ramazan Can, "Makine Kimya, Kırıkkale'nin ve ülkemizin bir markasıdır.

AK Parti'li Can:
AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığında düzenlenen halk günü toplantısında konuşan Milletvekili Ramazan Can, "Makine Kimya, Kırıkkale'nin ve ülkemizin bir markasıdır. Yerli ve milli savunma sisteminin bel kemiğidir. Dolayısıyla biraz hassas olalım" dedi.

Makine Kimyanın yerli ve milli silahın üretim merkezi olduğunu kaydeden AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Makine Kimya ile ilgili son dönemlerde bazı arkadaşlarımız gidiyor orada tezgahlar arasında dolaşıyor. Orada açıklamalar yapıyor. Makine Kimya, Kırıkkale'nin ve ülkemizin bir markasıdır. Yerli ve milli savunma sisteminin bel kemiğidir" şeklinde konuştu.

Sıvı demir-çelik fabrikasının 70 milyon avroya mal olduğunu aktaran Milletvekili Ramazan Can, "Makine Kimya bizim 2002'de iktidara geldiğimizde oradaki işçinin maaşını yüksek kredili faizlerle öderken; bugün Allah'a hamdolsun ciddi yatırımlar yapan ve istihdam anlamında da Kırıkkalemize memleketimize faydalı bir kurum haline gelmiştir. Zarar etmiyor, kar ediyor. Ayrıca her yılda yüzlerce insanımız burada istihdam kapısını aralıyor. Makine Kimya yatırımlarına devam ediyor. Sadece bir örnek vermek istiyorum; sıvı demir-çelik fabrikası bizimde katkılarımızla üretime başladı. 70 milyon avroya mal oldu. Bugün itibarıyla 500 milyonu geçen bir rakamdır. Dolayısıyla Makine Kimyayı devamlı gündemde tutmak, negatif bir algıyla gündem de tutmak doğru değildir. Özel bir sektöre de gidip oradan bir iki usta ya da çırakla fotoğraf çekinip oradan bir algı operasyonu yapmak doğru değildir. Makine Kimyanın bir mahremi vardır. Makine Kimya yerli ve milli silahın üretim merkezidir. Dolaysıyla mahrem konuları vardır. Makine Kimya konusunda biraz hassas olalım. Orada çalışan personel kardeşlerimize de söylemek istediğim şudur" şeklinde konuştu.

AK Parti belediye başkan adaylarının netleştiğini kaydeden AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ise, "Burada saha araştırmaları, temayüller ve bazı ilçelerimizde anketler yapıldı. Dolayısıyla bütün aday adaylar ile ilgili değerlendirmeler neticesinde şehrimizin milletvekili, il başkanı ve ilgili ilçe başkanı genel merkezde tekrardan bir araya getirildik. Bize kanaatlerimiz soruldu, biz de kanaatlerimizi söyledik. Bunların hepsi birleştirildiğinde ilçelerimiz ile ilgili adaylarımız tespit edildi. İlanını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise 31 Mart yerel seçimler kapsamında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:19 Kaynak: İHA

Ramazan Can, Milletvekili, Kırıkkale, Politika
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