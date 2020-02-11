AK Parti'li Can: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Can: 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı' - Son Dakika

AK Parti'li Can: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı"

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşma yapan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Allah'a çok şükür şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak" dedi.

AK Parti'li Can:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşma yapan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Allah'a çok şükür şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak" dedi.


İdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin topçu atışı sonucu şehit düşen askerlerin kanlarının yerde kalmadığını ifade eden AK Parti'li Milletvekili Ramazan Can, TBMM'de yaptığı konuşmada, şehit düşen askerlerin kanının yerde kalmadığını söyledi. Can, "Dün İdlip'te alçak rejim unsurlarının kahpece saldırısıyla 5 kahraman askerimiz şehit düştü. Şehitlerimizden bugün hemşehrimiz Davut Özcan (25) kardeşimizi şehitler diyarı Kırıkkale merkez Nur Camisi'ndeki cenaze töreniyle Balışeyh ilçemiz Aydınşeyh köyünde ebediyete uğurladık. Şehidimize ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Allah'a çok şükür şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak. Milletimizin başı sağ olsun Allah bu millete zeval vermesin" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Milletvekili, Ramazan Can, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

24. Dönem Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu hayatını kaybetti
Burhan Kuzu'dan Zindaşti'yle ilgili iddialara yanıt: Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım Değerli Konut Vergisi bir yıl ertelendi, vergi oranları değişti Bahçeli, Harran Belediye Başkanı'na koleksiyonundan özel araç hediye etti

Son Dakika Haberleri
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 00:14:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Can: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]