AK Parti'li Canbey: "15 Temmuz milli iradenin egemen olduğu yeni bir siyasi dönem başlatmıştır" - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 15 Temmuz'un milli iradenin egemen olduğu yeni bir siyasi dönemi başlattığını söyledi.

Canbey, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen 251 kahramanı rahmet, gazileri ise saygıyla andı.

Milletin 15 Temmuz'da demokrasi ve milli iradeye nasıl sahip çıktığını, tanklara kafa tuttuğunu tüm dünyaya gösterdiğini dile getiren Canbey, "İstiklal mücadelemizle başlayan süreç nasıl yeni bir dönem başlatmışsa 15 Temmuz da milli iradenin egemen olduğu yeni bir siyasi dönem başlatmıştır. FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bu hain darbe girişimine karşı aziz milletimizin tutunduğu tavır net bir şekilde göstermiştir ki artık milli iradeler dışında başka bir irade yoktur ve darbeler de tarihe karışmıştır." diye konuştu.

"Yenikapı mutabakatı"na işaret eden Canbey, "Bu birlikteliği dahi hazmedemeyen, darbe gecesinde kahve yudumladığı halde milletiyle meydanlarda darbeye direnen liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a dönüp de 'kontrollü darbe' gibi laflar söyleyen, kamuoyunu sabote etmeye çalışan bazı liderler, yeni kapı mutabakatına zararlar vermiştir." ifadelerini kullandı.

Canbey, "15 Temmuz'un yıl dönümü olan bu haftada, CHP'nin genel başkan yardımcısının KHK ile ihraç edilen FETÖ'cülere tahliye sözü vermesi milletimizin vicdanını kanatmakta, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktadır. CHP'nin genel başkan yardımcısına soruyoruz; 251 şehidimiz ne olacak? Gazilerimiz ne olacak? Bunların aileleri ne olacak? Bunların aileleriyle de toplantı yapmayı düşünüyor musunuz?" sorularını yöneltti.