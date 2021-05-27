AK Parti'li Canbey: "27 Mayıs 1960 darbesi demokrasi tarihine sürülmüş kara bir lekedir" - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 27 Mayıs 1960 darbesinin demokrasi tarihine sürülmüş kara bir leke olduğunu belirtti.

Canbey, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında hukukun katledildiği, demokrasinin ayaklar altına alındığı, ülkenin seçilmiş başbakanının ve bakanlarının idam edildiği 27 Mayıs 1960 darbesinin 61'inci yılında tüm darbecileri ve vesayetçi zihniyetleri kınadığını söyledi.

Yassıada'da yapılan hukuksuz yargılamaların, Anayasayı çiğneyenlerin, ülkenin meşru yöneticilerini "Anayasayı ihlal" ithamıyla giriştikleri bir hukuk cinayeti olduğunu dile getiren Canbey, "27 Mayıs 1960 darbesi demokrasi tarihine sürülmüş kara bir lekedir. Milletin kalbine giremeyenler, onu fethedemeyenler, maalesef hep kumpaslardan ve darbelerden medet umdular. 1960, 1980, 28 Şubat, Gezi olaylarında devir, aktörler değişse de darbeci zihniyet değişmedi." diye konuştu.

Darbenin ardından yaşananların sadece demokrasi adına değil, adalet ve insanlık adına da utanç verici olduğunu vurgulayan Canbey, ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, bakanları, komutanları, milletvekilleri ve bürokratlarının, hiçbir somut suçları olmadığı halde kin ve nefretle insanlık dışı muamelelere maruz bırakıldığını kaydetti.

Demokrat Parti hükümetinin Başbakanı Adnan Menderes ile bakanları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun idam edildiklerini hatırlatan Canbey, "Aslında o gün hukuk ve adalet ayaklar altına alınarak idam sehpasına gönderilen milletin bu üç adamı değil, bizatihi milli iradenin kendisiydi. Darbeyle görevinden indirilen, Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemelerde yargılanan rahmetli Menderes ve arkadaşları değil; tarihi, kültürü, değerleri ve inançlarıyla milletimizdi. Ama bilmiyorlardı ki Türk milletinin kalbindeki sevgiyi, yüreğindeki ateşi söndürmeye, onu hedeflerinden koparmaya bir avuç darbecinin gücü yetmezdi." ifadelerini kullandı.

Canbey, dün darbeden, emperyalistlerin desteğinden ve felaketlerden medet umanların bugün de Cumhur İttifakı'nın karşısında aynı beklentiler içerisinde olduğunu belirtti.