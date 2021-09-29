AK Parti'li Canbey: "Balıkesir'de hiçbir üniversite öğrencisini mağdur bırakmayacağız" - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, üniversite eğitimi için Balıkesir'e gelen öğrencilerin her zaman destekçisi olduklarını bildirdi.

Canbey, öğrencilerle, misafir edildikleri Balıkesir Gazi Mustafa Kemal Uygulama Oteli'nde kahvaltıda bir araya geldi.

Konuyla ilgili açıklamasında, Balıkesir olarak üniversiteli gençleri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Canbey, şunları kaydetti:

"Gençler bizim geleceğimiz, onların derdi bizim de derdimiz. Balıkesir olarak yanlarındayız. Uygulama Otelimizde kalan gençlerimizi ziyaret ettik. Hal hatırlarını sorduk. Bunun gibi çeşitli yerleri öğrencilerimizin hizmetine sunduk. İlgili tüm kurumları ve belediyelerimizi seferber ettik. Balıkesir'de hiçbir üniversite öğrencisini mağdur bırakmayacağız."

Programa, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü katıldı.