AK Parti'li Canbey: "Terörün arkasında kimlerin olduğu açıkça ortadadır" - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Hepimiz biliyoruz ki, hain terör örgütü PKK tarafından 13 insanımız emperyal güçlerin verdiği silahlarla ve desteklerle şehit edilmiştir." dedi.

Canbey, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan 13 Türk vatandaşının teröristlerce şehit edilmesi haberinin milletin yüreğini yaktığını söyledi.

Eli kanlı, hain terör örgütü PKK'yı, onun siyasi uzantılarını, doğrudan ve dolaylı destekçilerini, PKK'ya terör örgütü diyemeyenleri, PKK'yı kınamayanları en ağır şekilde lanetlediğini dile getiren Canbey, sahte ve iki yüzlü açıklamalarla başsağlığı dileyen ama arka planda bu hainlere en büyük desteği veren sözde demokrat, sözde insan hakları savunucusu, sözde gelişmiş ülkeleri de samimi davranmaya ve terörle ilişkilerini bitirmeye davet etti.

Kalleş saldırının sorumlusu PKK'ya laf etmek yerine ezberledikleri gündemlerle konuyu farklı yönlere çekmeye çalışanların bulunduğunu da kaydeden Canbey, "Hepimiz biliyoruz ki, hain terör örgütü PKK tarafından bu 13 insanımız emperyal güçlerin verdiği silahlarla ve desteklerle şehit edilmiştir. Terörün arkasında kimlerin olduğu açıkça ortadadır. Kimlerin de onlara içeriden siyasi destek verdiği bilinmektedir. Milletimiz özellikle Batı'nın borazanlarını da iyi bilmektedir. 'Amerika ne der, Avrupa'ya ayıp olur' diye terörü kınamakta bile acizlik gösterenler, terörden medet umarak ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışanlar, Biden müdahale etsin de meydan bize kalsın diye ellerini ovuşturanlar, milli iradeye saygı duymayanlardır, ülkemize en büyük ihaneti edenlerdir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörle mücadelede hiç olmadığı kadar iyi bir noktaya gelindiğini, terörün kökünün kazınmasına çok az zaman kaldığını belirten Canbey, "Sınır içinde ve sınır dışında şanlı ordumuzun başarıları ortada iken, bugün bu başarılar birileri tarafından neden gölgelenmeye çalışılmaktadır. Her fırsatta insan haklarından dem vuran sözde aydınlar ve sanatçılar, konu terör olduğunda nereye kaybolmaktadır. Ülkemiz 13 şehit vermişken amasız, fakatsız neden açıklama yapmamaktadırlar." ifadesini kullandı.

Canbey, Türkiye'nin, son terörist yok oluncaya kadar kararlılıkla bu mücadelesinin süreceğini kaydetti.