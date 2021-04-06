AK Parti'li Canbey, Türkiye'de yetkiyi milletin alıp, vereceğini söyledi - Son Dakika

AK Parti'li Canbey, Türkiye'de yetkiyi milletin alıp, vereceğini söyledi

06.04.2021 14:17
AK Parti'li Canbey, Türkiye'de yetkiyi milletin alıp, vereceğini söyledi, System.String[]

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Türkiye'de yetkiyi millet verir, millet alır." dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Türkiye'de yetkiyi millet verir, millet alır." dedi.

Canbey, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milli iradenin üzerinde bir güç tanımadıklarını ifade etti.

Milli iradeye yapılan tüm saldırıların, müdahalelerin; tek tek, fert fert tüm vatandaşlara yapılmış anlamına geleceğini dile getiren Canbey, bu saldırılara karşı cevabın da topyekün, hep birlikte verilmesi gerektiğini söyledi.

Canbey, bazı emekli amirallerin açıklamasını küçümseyerek, tepki veremeyen muhalefete seslenmek istediğini belirterek, "Bugün, en ufak darbe imasını bile küçümseyerek yok sayarsanız, yarın millet iradesine kastetmek için fırsat kollayan vesayet odaklarına alan açmış olursunuz. Bu tepkisizlik hem milletimiz hem de kendi geleceğiniz için yanlış bir adım olacaktır. Bir kere de amasız, fakatsız, eğip bükmeden, konuyu değiştirmeden, açıkça 'darbenin, cuntanın, vesayetin, milli iradenin dışında ne varsa onun karşısındayız' demelerini beklerdik. Ancak maalesef açıklamalarda demokratik siyasete sahip çıkan, bildiriyi kınayan net bir tutum sergilemediklerini, bildirinin küçümsenmeye ve hafife alınmaya çalışıldığını üzülerek gördük." diye konuştu.

Artık vesayetçi ve darbeci zihniyetlerin, bu milletin yakasından elini çekmek zorunda olduğuna işaret eden Canbey, aksi takdirde milletin, o eli kırmasını da çok iyi bildiğini belirtti.

Canbey, Türkiye'nin düşmanlarına maşalık eden piyonların, güçlü Türkiye'nin önünü kesemeyeceğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin karşısında olan ne varsa orada birleşme iradesi gösterenleri, aziz milletimiz çok iyi bilmektedir. Türkiye'de yetkiyi millet verir, millet alır. Hala darbelerden medet umarak ellerini ovuşturanlar, bu kirli zihniyetlerinden bir an önce vazgeçmeli, milletin gönlüne girmenin yollarını aramalıdır. Türkiye gelenekleri olan güçlü bir devlettir. Bu güçlü devleti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her ne pahasına olursa olsun korumak en temel görevimizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aziz milletimizin güçlü desteğiyle, tüm vesayet odaklarını yıkarak; üretim, yatırım, istihdam ve ihracat temelinde büyüyen güçlü Türkiye'nin aydınlık yarınlara yürüyüşünü sürdüreceğiz. Ülkemizi ve milletimizi her türlü hainlikten korumak için hiç durmadan çalışacağız."

Milletvekili, Balıkesir, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Canbey, Türkiye'de yetkiyi milletin alıp, vereceğini söyledi - Son Dakika


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