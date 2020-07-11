AK Parti'li Canbey, yatırımcıları Balıkesir'e davet etti - Son Dakika

AK Parti'li Canbey, yatırımcıları Balıkesir'e davet etti

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir'in Türkiye'yi doyuran il olduğunu belirterek, özellikle tarımsal alanda yatırım yapmak isteyenleri kente davet etti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir'in Türkiye'yi doyuran il olduğunu belirterek, özellikle tarımsal alanda yatırım yapmak isteyenleri kente davet etti.

Ilgın kaymakamı vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor

Canbey, partisinin Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı ve Belgin Uygur ile yaptığı basın toplantısında, Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik karardan dolayı gururlu, mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

11 Temmuz 1995 tarihinin Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü olduğunu ifade eden Canbey, insanlık tarihinin en utanç verici hadiselerinden birinin orada yaşandığını vurguladı. Canbey, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Balıkesir'in tarım faaliyetleri

Balıkesir'in hem Marmara, hem de Ege Denizi'ne kıyısı olan, ciddi turizm ve tarım potansiyeli taşıyan, çevreye ve doğaya saygılı, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu anlatan Canbey, ilin her köşesinde başka bir güzelliğin bulunduğunu belirtti.

Canbey, vatandaşları tarihi ve doğal güzelliklerini görmek üzere Balıkesir'e davet etti.

Balıkesir'in tarımsal ve hayvansal üretimine dair bilgiler paylaşan Canbey, "Balıkesir için 'Türkiye'yi doyuran il' tabiri kullanılır. Gerçekten biz hem tarım alanında hem hayvancılık alanında Türkiye'yi doyuran il olarak, Türkiye'ye hizmet eden bir il olarak öne çıkıyoruz." diye konuştu.

Canbey, Balıkesir'de jeotermal enerji potansiyelinin de bulunduğunu dile getirerek, AK Parti döneminde sulama imkanlarının gelişmesi için baraj ve göletler yapıldığını kaydetti.

AK Parti iktidarı döneminde Balıkesir'e 2002-2020 yıllarında bitkisel, hayvansal ve tarımsal üretim için toplamda 3,1 milyar destek ödemesi gerçekleştirildiğini aktaran Canbey, "AK Parti hükümetleri döneminde tarımsal üretim alanında Balıkesir'imizde çok güzel gelişmeler yaşanmıştır ve bu yöndeki çalışmalar da devam etmektedir." dedi.

Canbey, tarım alanına yatırım yapmak isteyenlerin Balıkesir'e yatırım yapabileceklerini, ilde muz üretiminin dahi olduğunu anlattı. Bölgenin avantajlarından bahseden Canbey, yatırımcıları da Balıkesir'e davet etti.

Canbey, Balıkesir'in tarımsal faaliyetleri ve yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

Balıkesir, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 17:01 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Canbey, yatırımcıları Balıkesir'e davet etti - Son Dakika

Son Dakika

22:56 Ilgın kaymakamı vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan 21:51 Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi 21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 19:43 Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 19:18 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı 19:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa paylaşımı: Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Ilgın kaymakamı vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
22:56
Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
21:51
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa paylaşımı: Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız
19:10
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
18:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 23:27:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Canbey, yatırımcıları Balıkesir'e davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]