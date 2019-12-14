AK Parti'li Canbey "Yılın Fotoğrafları"nda oyunu "Milliler"den yana kullandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li Canbey 'Yılın Fotoğrafları'nda oyunu 'Milliler'den yana kullandı - Son Dakika

AK Parti'li Canbey "Yılın Fotoğrafları"nda oyunu "Milliler"den yana kullandı

6 saat önce

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti'li Canbey

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TBMM Genel Kurulunda devam eden 2020 yılı bütçe görüşmeleri sırasında AA Parlamento Editörlüğünü ziyaret eden Canbey, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2019'a damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Canbey, "Spor" kategorisinde oyunu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçında futbolcuların asker selamının yer aldığı "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Suriye'deki iç savaşta sağ bacağını kaybeden, sırtına isabet eden mermiyle yaşamını sürdürmek zorunda kalan Munzır Nezze'in doğuştan el ve bacakları olmayan oğlu Mustafa'yı havaya kaldırdığı anı yansıtan "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafı seçen Canbey, "Haber" kategorisindeki oyunu, Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırdığı Tel Halaf bölgesinde bir çocuğa şeker ikram ettiği sırada çekilen "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafa verdi.

Mustafa Canbey, bir asırdır Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının, kuruluşundan bu yana yurt içi ve dışında "Türkiye'nin gururu" olduğunu söyledi.

Fotoğrafın belge özelliği taşıdığını, toplumsal bilinç oluşturmadaki rolünün yadsınamayacağını belirten Canbey, bu anlamda Anadolu Ajansının önemli bir iş yaptığını vurguladı.

Canbey, eski bir gazeteci olarak Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Büyük emekler harcanarak çekilen fotoğrafların hepsi çok güzeldi, keşke birden fazla fotoğraf seçebilseydim." dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu, Mustafa Canbey, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:16 Kaynak: AA
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