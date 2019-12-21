AK Parti'li Canikli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Canikli, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

AK Parti'li Canikli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti'li Canikli, AA'nın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Canikli, "haber" kategorisinde "Büyük dönüş yürüyüşü gösterileri" isimli fotoğrafa oy verdi.

Canikli, "yaşam" kategorisinde tercihini " Çamlıca'da Kandil akşamı" isimli fotoğraftan yana kullanırken, "spor" kategorisinde ise "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafı oyladı.

Nurettin Canikli, Anadolu Ajansı, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:22 Kaynak: AA
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