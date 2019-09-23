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Ak parti'li canikli: chp'nin ımf özlemi kıyıya vurdu

47 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetiyle yaptığı görüşmeye tepki göstererek, "CHP'nin IMF özlemi kıyıya vurdu" dedi.

Ak parti'li canikli: chp'nin ımf özlemi kıyıya vurdu, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetiyle yaptığı görüşmeye tepki göstererek, "CHP'nin IMF özlemi kıyıya vurdu" dedi.
AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP'nin Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın IMF heyetiyle yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Canikli, "CHP'nin IMF özlemi kıyıya vurdu. Türkiye'nin IMF ile ilk stand-by anlaşması, 1960 darbesinden sonra yönetime el koyan askeri cunta döneminde, 1 Ocak 1961 tarihinde gerçekleşti. CHP'nin desteklediği darbenin lideri Cemal Gürsel döneminde yapılan bu anlaşma çerçevesinde IMF'den 16 milyon SDR (Özel Çekme Hakları) karşılığı borç alındı. 1961 sonunda Başbakan olan İsmet İnönü, 1965'e kadar IMF'den 55,5 milyon SDR tutarında borç aldı" ifadelerini kullandı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Nurettin Canikli, İYİ Parti, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:43 Kaynak: DHA
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