Ak parti'li canikli: chp'nin ımf özlemi kıyıya vurdu

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Yeni kurulacak partiler için bir anket daha yayınlandı! Babacan AK Parti'den 4,5 oy alıyor, Davutoğlu yüzde 3

CHP ve İYİ Parti'den IMF açıklaması: Ülkeye Hazine ve Maliye Bakanlığı davet etti, gizli bir görüşme yapmadık