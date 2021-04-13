AK Parti'li Canikli'den '128 milyar dolar' açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, " Merkez Bankası'nın doğrudan veya dolaylı olarak sattığı dövizi piyasadan satın alanların kimlikleri ve ne kadar döviz aldıkları, devletin kayıtlarında yer almaktadır. Sonuç itibari ile her şey açık ve net, 128 milyar dolar burada sizin aklınız nerede" dedi.

AK Parti'li Canikli, yaptığı yazılı açıklamada, '128 milyarı kime sattınız?', 'Düşük fiyattan mı sattınız?' gibi ifadeler ile ekonomide kaotik bir ortam oluşturulmaya çalışıldığını bildirdi. Canikli, "Esas sorumuza dönelim. 128 milyar dolar nereye gitti? Dolar ucuz fiyattan mı satıldı? Birilerine peşkeş mi çekildi, detaylandıralım. Merkez Bankasının doğrudan veya dolaylı olarak ticari bankalar üzerinden piyasaya verdiği dolarlar piyasada oluşan fiyattan satılır. Merkez Bankası doların fiyatını belirlemez. Fiyat piyasada oluşur. Merkez Bankası piyasada oluşan fiyattan dolar satar. Bu nedenle, Merkez Bankası'nın doları ucuza veya pahalıya sattığına ilişkin değerlendirmeler en hafif ifade ile cehalet ürünüdür. 128 milyar doların nereye gittiğini olabildiğince basite indirgeyerek anlatmaya çalışalım. 2019 ve 2020 yıllarında dolar kimlere satılmış? Cari açığın finansmanı için Merkez Bankası 30 milyar dolar döviz satmış" dedi.

'160 MİLYAR DOLARA ULAŞILMAKTA'Canikli, 2019'da cari dengenin artı 6.8 milyar dolar, 2020'de cari açığın ise eksi 36.8 milyar dolar olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Yani 30 milyar doları ithalatçılar satın almış. 2019 ve 2020 yıllarında toplam 36 milyar dolarlık altın ithalatı gerçekleştirildi. 75 milyar doları Türkiye 'de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alınmış. Yani 75 milyar dolarlık TL cinsinden hesaplarını dolara çevirmişler. Bu 75 milyar dolar Türkiye'deki bankalarda hesaplarda durmaktadır. Özel sektör dış borcunu ödemek için 43 milyar dolar satın almış. 2019 ve 2020 yıllarında 12 milyar dolar portföy yatırımcısının çıkışı olmuş. Yani yabancı yatırımcı daha önceki yıllarda Türkiye'ye getirip TL'ye çevirerek portföy yatırımında kullandığı dövizinin 12 milyar dolarlık kısmını dövize çevirip geldiği ülkeye geri götürmüştür. Yani 12 milyar dolarlık döviz satın almıştır. Bu dört kalemi topladığımızda 160 milyar dolara ulaşılmaktadır. Bu rakam 128 milyar doların bir hayli üzerindedir. Bu durum Merkez Bankası'nın 2019 ve 2020 yıllarında 160 milyar dolar satış yaptığı anlamına gelmiyor."Ödemeler tahakkukunda dönemsel kaymaların ortaya çıkabildiğini vurgulayan Canikli, "128 milyar doların tamamının yukarıda belirtilen ödemelerin finansmanında kullanıldığını göstermektedir" diye konuştu.'128 MİLYAR DOLAR BURADA'"128 milyar doların 36 milyar doları ile altın ithal edilmiştir ve bu altınlar cumhuriyet altını, bilezik ve benzeri yatırım aracı olarak Türk halkının evindedir" diyen Canikli, "75 milyar doları Türkiye'deki bankalarda gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarında durmaktadır. Özel sektör 43 milyar dolarlık yurtdışına olan döviz borcunu ödemiş. Yabancı portföy yatırımcı 12 milyar dolar satın alarak yurtdışına çıkarmıştır. Tekrar hatırlatalım Merkez Bankası doğrudan ve dolaylı tüm döviz satışlarını piyasa fiyatından gerçekleştirmiştir. Ucuza dolar satıldı iddiası kocaman bir yalandır. Döviz satışında hiç kimseye farklılık ve ayrıcalık yapılmamıştır. Piyasanın işleyişi itibari ile böyle bir durumun olması da zaten mümkün değildir" ifadelerini kullandı. '128 MİLYAR DOLAR BURADA, SİZİN AKLINIZ NEREDE'

Bir doların dahi nereye satıldığının belli olduğunu dile getiren Canikli, "Merkez Bankası'nın doğrudan veya dolaylı olarak sattığı dövizi piyasadan satın alanların kimlikleri ve ne kadar döviz aldıkları devletin kayıtlarında yer almaktadır. Bu kara propagandayı ve dezenformasyonu gerçekmiş gibi sunmaya çalışan iftiracılara sesleniyorum; bildiğiniz somut bir şey varsa açıklayın yoksa susun. Bu ülkeye zarar veriyorsunuz. Sonuç itibari ile her şey açık ve net, 128 milyar dolar burada sizin aklınız nerede?" diye konuştu.