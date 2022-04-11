AK Parti'li Canikli'nin ablası Samsun'da toprağa verildi - Son Dakika
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AK Parti'li Canikli'nin ablası Samsun'da toprağa verildi

11.04.2022 18:10
AK Parti'li Canikli'nin ablası Samsun'da toprağa verildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin ablası Saliha Canikli Keskin'in cenazesi, Samsun'un İlkadım ilçesinde defnedildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin ablası Saliha Canikli Keskin'in cenazesi, Samsun'un İlkadım ilçesinde defnedildi.

Bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede dün gece hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Keskin'in (63) cenazesi, Bahçelievler Camisi'ne götürüldü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, burada taziyeleri kabul etti.

İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Saliha Canikli Keskin, Samsun Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Canikli, ablasının cenazesini bir süre taşıdı.

Cenazeye, Saliha Canikli Keskin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti'li Canikli'nin ablası Samsun'da toprağa verildi
AK Parti'li Canikli'nin ablası Samsun'da toprağa verildi
AK Parti'li Canikli'nin ablası Samsun'da toprağa verildi

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Nurettin Canikli, AK Parti, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Canikli'nin ablası Samsun'da toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Canikli'nin ablası Samsun'da toprağa verildi - Son Dakika
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