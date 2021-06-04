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AK Parti'li Çavuşoğlu: Irkçılık ve İslam karşıtlığında Almanya ilk sırada - Son Dakika

AK Parti'li Çavuşoğlu: Irkçılık ve İslam karşıtlığında Almanya ilk sırada

04.06.2021 10:51
AK Parti'li Çavuşoğlu: Irkçılık ve İslam karşıtlığında Almanya ilk sırada, System.String[]

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İslamofobi ve Müslüman karşıtlığı motivasyonuyla işlenen eylem ve suçlara bakıldığında Avrupa ülkeleri arasında Almanya'nın ilk sırada yer aldığını, ardından Fransa'nın geldiğini söyledi.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İslamofobi ve Müslüman karşıtlığı motivasyonuyla işlenen eylem ve suçlara bakıldığında Avrupa ülkeleri arasında Almanya'nın ilk sırada yer aldığını, ardından Fransa'nın geldiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Komisyon olarak bu ülkelerde çeşitli incelemelerde bulunacağız. Avrupa'dan gelen haberler ırkçılık ve İslam karşıtlığı konusunda herkesi olduğu gibi bizi de endişeye sevk ediyor" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, komisyon bünyesinde oluşturulan, 'Avrupa'da Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu'nun çalışma ve tespitlerini DHA'ya anlattı. Çavuşoğlu, Avrupa'da yükselen ırkçılık ve İslamofobinin endişe verici olduğunu belirterek, "Komisyon olarak çeşitli incelemelerde bulunacağız. Avrupa'dan gelen haberler ırkçılık ve İslam karşıtlığı konusunda herkesi olduğu gibi bizi de endişeye sevk ediyor. Avrupa'da 4'üncü nesle varan sayıları ile beraber 6.5 milyonu aşkın bir Türk diasporası var. Diğer ülkelerden gelmiş olan bir Müslüman kitle var. Günümüzde yaşanmakta olan İslam karşıtlığı ve ırkçılık aslında çok daha derin ve dalga olarak Avrupa'yı etkisi altına alacak" dedi.

'ALMANYA BİRİNCİ SIRADA'Çavuşoğlu, komisyonun incelemeleri sırasında, istatistiki verilerin İslamofobi ve Müslüman karşıtlığı motivasyonuyla işlenen eylem ve suçlara bakıldığında Avrupa ülkeleri arasında Almanya'nın ilk sırada yer aldığını, ardından Fransa'nın geldiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Her cuma Almanya'da 'bomba konuldu' ihbarı ile cuma namazı esnasında cemaatin boşaltılması, oraya daha sonra postallarıyla güvenlik görevlilerinin girmesi ve Müslüman toplumun orada rencide edildiği, adeta dini özgürlüklerinin yaşatılmadığını görüyoruz. Yine Almanya'da ilginç örneklerle karşı karşıya geliyoruz. Esas tehlike şuradan kaynaklanıyor. Bu artık radikal ya da aşırıların söylemi nefreti olmaktan çıkmış, adeta medya elitlerinin, merkez siyasetinin söylemi haline gelmiş. Önümüzdeki yıllarda Avrupa'da yaşanacak seçimleri nazara aldığımız zaman bu davranışların ve eylemlerin artacağı düşüncesine sahibiz. Onun için buralarda yapacağımız araştırmalarla beraber, gerek soydaşlarımızı gerek dindaşlarımızı bu tehlikelere karşı bilinçlendirmek, o ülkeler de yapılması gereken hususlar konusunda alternatifler oluşturmak ve ülke kurumlarıyla iş birliği halinde bu tehlikeleri gidermek açısında çalışmak istiyoruz. Burada camilere özellikle bomba ihbarları yapılması, yine domuz kafalarının cami kapılarının önüne bırakılmak suretiyle tehdit oluşturmak istenmesi gibi pek çok örnek var. Bizim buradaki amacımız; Avrupa'nın kendi içerisinde de yaklaşmakta olan bu tehlikenin özellikle Avrupa'nın görmesini istiyoruz" diye konuştu.'NEFRET SÖYLEMLERİ KAYDA GEÇMİYOR'Çavuşoğlu, Avrupa'nın kendi içinde de bir terör ürettiğini belirterek, "Sadece bizim soydaşlarımız için bir tehlike arz etmiyor. Aynı zamanında Avrupa'nın da kendisinin de içinde çıkılmaz hale sevk edecek bir duruma taşıyor. Avrupa ülkelerinin yapılan bu eylemleri, suçları mutlaka hangi motivasyonla gerçekleştiğini kayıt altına almaları gerekiyor. Bütün Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na (AGİT) her yıl sonunda nefret suçları ile ilgili olarak bir istatistik sunmak zorunda. Görüyoruz ki; İslamofobi özel olarak kayıt altına alınmış değil. Dolayısıyla bunlar AGİT verilerine yansımıyor. Nefret söylemleri, eylemler tam olarak kayda geçmiyor" ifadelerini kullandı.'FRANSA'DA YASALAR YAPILDI'Çavuşoğlu, ırkçılık ve İslam karşıtlığında ikinci sırada yer alan Fransa'da ise, ırkçılığın kurumsal bir hal aldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Irkçılık ve İslamofobi, Fransa'da özellikle son dönemde artık kurumsallaşmış bir nitelik kazandı. Fransa'da yasalar yapıldı. Bu yasalar marifetiyle din ve vicdan özgürlüklerine sınırlamalar getirildi. Bir Müslüman arkadaşlarıyla pikniğe gidecek olsa ona eşlik edecek olan ebeveynin dahi başörtüsü kullanmasının yasaklanması tartışmalarını görüyoruz."


AK Parti'li Çavuşoğlu: Irkçılık ve İslam karşıtlığında Almanya ilk sırada

Müslüman, AK Parti, Almanya, Fransa, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Çavuşoğlu: Irkçılık ve İslam karşıtlığında Almanya ilk sırada - Son Dakika


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