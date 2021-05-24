AK Parti'li Çelebi doğaseverleri Ağrı'ya davet etti - Son Dakika

AK Parti'li Çelebi doğaseverleri Ağrı'ya davet etti

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, doğaseverleri 1 Haziran sonrası normalleşme sürecinde Ağrı'ya davet ederek, kentteki tarihi, turistik ve doğal güzellikleri görmelerini istedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, doğaseverleri 1 Haziran sonrası normalleşme sürecinde Ağrı'ya davet ederek, kentteki tarihi, turistik ve doğal güzellikleri görmelerini istedi. Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Ağrı'da doğal güzellikler ve dağcılık konusunda bir farkındalık oluştuğunu söyledi. Ağrı Dağı'nın tırmanışa açıldığını hatırlatan Çelebi, pandemi nedeniyle tam kapanmanın ardından 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine girileceği için doğaseverleri Ağrı'ya davet etti. Ağrı Dağı'nın uzaydan çekilen fotoğrafının yanı sıra İshak Paşa Sarayı, Süphan Dağı, Kösedağ, meteor çukuru, Diyadin Kanyonu ile Taşlıçay'daki Balık Gölü'nün görsellerini paylaşan Çelebi, vatandaşların kentteki tarihi, turistik ve doğal güzellikleri görmelerini istediklerini ifade etti.

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