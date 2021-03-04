AK Parti'li Çelebi, iktidarları döneminde Ağrı'ya 20 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi - Son Dakika

AK Parti'li Çelebi, iktidarları döneminde Ağrı'ya 20 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi

04.03.2021 12:57
AK Parti'li Çelebi, iktidarları döneminde Ağrı'ya 20 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi, System.String[]

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, iktidarları döneminde Ağrı'ya 20 milyar lira tutarında yatırım yapıldığını belirtti.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, iktidarları döneminde Ağrı'ya 20 milyar lira tutarında yatırım yapıldığını belirtti.

Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, "Ağrı'nın, AK Parti hükümetleri döneminde en fazla ihmal edilen il olduğu, şehrin hizmetten yoksun bırakıldığı" iddiasına cevap verdi.

HDP'nin, Kobani olaylarının meydana geldiği 6-7-8 Ekim 2014'te, Ağrı'da, kamu mallarının yağmalanmasına, iş yerlerinin ve vatandaşların araçlarının yakılmasına neden olduğunu söyleyen Çelebi, HDP'nin, Kürtleri kullanmaktan ve onlardan aldığı desteği istismar etmekten vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

Şehre yapılan yatırımları slaytlar üzerinden tek tek anlatan Çelebi, "AK Parti hükümetleri döneminde, son 19 yılda Ağrı'ya 20 milyar lira tutarında yatırım yapıldı. AK Parti hükümetlerinden önce bölge sanki unutulmuştu ama AK Parti ile hizmet gördü." diye konuştu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 200 yataklı Kadın Doğum Hastanesi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birçok yatırımın, AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçirildiğini aktaran Çelebi, şehirde 741 doktorun görev yaptığını kaydetti. Çelebi, 7 ilçeye devlet hastanesi kazandırdıklarını, Ağrı'ya son iki yılda 25 ambulans verildiğini ifade etti.

HDP'nin anladığı dilin yakıp yıkmak olduğunu dile getiren Çelebi, kendilerinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgeye hizmet ettiklerini vurguladı. Ekrem Çelebi, Ağrı'nın, köy yollarının sıcak asfaltlanması konusunda 81 il arasında ilk sırada yer aldığını, sıcak asfalt uzunluğunun 1078 kilometreye ulaştığını söyledi.

HDP belediyeciliğinin olduğu dönemde Ağrı'da kokudan geçilmediğini belirten Çelebi, "AK Parti döneminde yapılan yatırımlara baktığınızda devletimize şükretmemek, teşekkür etmemek bana göre zulümdür. Siyasi partiler, iktidar partisini eleştirebilir ama milletvekilleri gelip kendi illerinde gezmiyorsa, Suriye'de, Irak'ta veya diğer bölgelerde geziyorsa bunu milletimizin takdirine sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti, Yatırım, Çelebi, Ağrı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Çelebi, iktidarları döneminde Ağrı'ya 20 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi - Son Dakika


Son Dakika

Putin ile dans eden eski bakanın hayatı değişti! Rusya'nın en büyük petrol firmasının yönetimine atandı Yasakların kalktığı Van'da vaka sayısı artan 4 mahallede eğitime 10 gün ara Son Dakika: Akşener'i yalancılıkla suçlayan Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti Kontrollü normalleşme turizm sektörünü hareketlendirdi! Yetkililer "Rezervasyonsuz gelmeyin" diye uyarıyor Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap İnşaatta çalışan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! İkisi mezarda diğeri firarda 460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Rıdvan Dilmen yorumu: Serdar Tatlı olayına değişik bakmak lazım
Çaykur Rizespor, Sumudica ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı Çaykur Rizespor, Sumudica ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı         
12:34
Galatasaray, Nihat Özdemir'le görüşerek MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın görevden alınmasını isteyecek Galatasaray, Nihat Özdemir'le görüşerek MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın görevden alınmasını isteyecek         
12:01
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Bursa'nın 'suskun adam'ı 35 yıldır konuşmuyor Bursa'nın 'suskun adam'ı 35 yıldır konuşmuyor         
10:54
Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı         
10:38
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
Ameliyat masasına yatan ünlü şarkıcı Lara, dudaklarını küçülttü Ameliyat masasına yatan ünlü şarkıcı Lara, dudaklarını küçülttü         
09:26
Koronayı hafif atlatan çocuklarda görülen MIS-C hastalığında, ilk ölümcül vakalar görülmeye başlandı Koronayı hafif atlatan çocuklarda görülen MIS-C hastalığında, ilk ölümcül vakalar görülmeye başlandı         
09:18
Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi         
08:54
Çorumlu çiftçi, tarlasında bulduğu gök taşını ABD'li alıcıya 180 bin dolara sattı Çorumlu çiftçi, tarlasında bulduğu gök taşını ABD'li alıcıya 180 bin dolara sattı         
08:27
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan evli çift tutuklandı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan evli çift tutuklandı         
23:43
Ali Ağaoğlu'nun 1 milyon dolarlı doğum günü pastası topa tutuldu Ali Ağaoğlu'nun 1 milyon dolarlı doğum günü pastası topa tutuldu         
23:03
Ekrem İmamoğlu, YouTube fenomeni Danla Bilic ile bir araya geldi Ekrem İmamoğlu, YouTube fenomeni Danla Bilic ile bir araya geldi         
21:09
Polislerden Menemenspor kulüp binasına operasyon! Bazı belgelere el konulup soruşturma başlatıldı Polislerden Menemenspor kulüp binasına operasyon! Bazı belgelere el konulup soruşturma başlatıldı         
20:19
Öldü sanılıp morga kaldırılan adam, otopsi yapılırken uyandı Öldü sanılıp morga kaldırılan adam, otopsi yapılırken uyandı         
17:57
Babasının Babasının "Rabbime kurban ettim" diyerek boğazını kestiği çocuğun sağlığı iyiye gidiyor         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2021 13:11:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Çelebi, iktidarları döneminde Ağrı'ya 20 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei