AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde sivillerin şehit edilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde 13 sivil vatandaşın şehit edilmesine ilişkin, "Bu alçak cinayet şebekesine gereken cevabı kahraman askerlerimiz veriyor. 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PKK terör örgütünün, bir cinayet şebekesi olduğunu yine gösterdiğini, 13 masum vatandaşın canice öldürüldüğünü belirtti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Bu alçak cinayet şebekesine gereken cevabı kahraman askerlerimiz veriyor. 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır. Bu cinayet şebekesi ile hem ülkemizin güvenliğini savunmak hem de insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu cinayet şebekesine silah verenler, kendi ülkelerindeki mahkemelerde bunları aklayanlar, bu cinayetler karşısında sessiz kalanlar cinayetlere ortak oluyorlar.

Bu cinayet şebekesine karşı en kararlı mücadeleyi veriyoruz. Bunlara destek verenlerin ve bu cinayetlere sessiz kalanların siyasi projelerini yok edeceğiz. Masum vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."