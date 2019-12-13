AK Parti'li Çelik: ABD Senatosu'nun aldığı kararı kınıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Çelik: ABD Senatosu'nun aldığı kararı kınıyoruz - Son Dakika

AK Parti'li Çelik: ABD Senatosu'nun aldığı kararı kınıyoruz

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD Senatosu'nun 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında asılsız iddiaları esas alan ve Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

AK Parti'li Çelik: ABD Senatosu'nun aldığı kararı kınıyoruz, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD Senatosu'nun 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında asılsız iddiaları esas alan ve Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD Senatosu'nun son aldığı karara ilişkin, Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu. Çelik "Bu temelsiz ve çirkin karar, soykırım endüstrisi lobisini memnun etse de, tarihi yalan siyasetine alet etmektedir. Türkiye- Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olacak niteliktedir. Siyasi açıdan tamamen sorumsuz bir yaklaşımdır. Bu karar aynı zamanda fanatik Ermeni çıkar gruplarının yönettiği tamamen tarihi çarpıtmaya dayanan soykırım ekonomisinin, ABD ulusal çıkarlarına rağmen Amerikan lobicilik sistemine ne denli etki ettiğini de göstermektedir" ifadelerini kullandı.

'NATO RUHUNA SORUMSUZCA YAKLAŞIMDIR'

ABD Senatosu'nun aldığı kararın, Londra'da yapılan NATO Zirvesi'nde alınan kararlara karşı sorumsuz bir yaklaşım olduğunu belirten Çelik "Yine bu şaibeli lobi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Arşivlerin açılması ve tarihçilerin birlikte çalışması' şeklindeki yapıcı çağrısından Ermenistan tarafı kaçmaktadır. Londra'daki NATO Zirvesi'nde, güncel tehditlere karşı liderler düzeyinde sıkı işbirliği kararlılığı ortaya konmuş iken, Senato'da atılan bu adım NATO ittifakı içerisindeki dayanışma ruhuna yönelik de sorumsuzca bir yaklaşımdır. ABD Senatosu sorumlu bir tutum içerisinde olsaydı, bu süreçte dünün asılsız iddialarıyla bugünün gerçekliğini manipüle etmeye kalkmaz, uluslararası güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir diyalog zeminini güçlendirecek adımlar atardı. Sağduyulu siyasetçilerin,Türkiye'ye karşı nefret söyleminin taşıyıcısı olan sorumsuz siyasetçilerin peşine takılmamaları temennimizdir. Bölgesinde mazlum halkların sığınağı olan Türkiye Cumhuriyeti, anlı ak olarak vakur bir özgüvenle yoluna devam edecektir" açıklamasını yaptı.


Amerika Birleşik Devletleri, Osmanlı Devleti, Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu!
Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti Mansur Yavaş'ın yurt dışından bulduğu kredi ABB Meclisi'nde kabul edildi Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin logosunu ve ismini nasıl bulunduğunu anlattı

Son Dakika Haberleri
21:17 ABD ile Çin, ticaret savaşlarını sonlandıran ön anlaşmayı duyurdu - Son Dakika Haber
21:14 İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika Haber
21:10 Tefeci çetesinin lideri 'Hanımağa' tutuklandı - Son Dakika Haber
21:08 Çakmak gazı çektiği iddia edilen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
21:06 Azeri iş adamının öldürülmesine ilişkin davaya başlandı - Son Dakika Haber
20:39 Karısını kendi yatağında başka bir adamla basan şahıs kurşun yağdırdı! - Son Dakika Haber
19:01 Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin logosunu ve ismini nasıl bulunduğunu anlattı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 21:21:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Çelik: ABD Senatosu'nun aldığı kararı kınıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]