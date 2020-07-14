AK Parti'li Çelik: Ayasofya kararı kimseye ya da hiçbir döneme karşı değildir - Son Dakika

AK Parti'li Çelik: Ayasofya kararı kimseye ya da hiçbir döneme karşı değildir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ayasofya geçmişten geleceğe bir semboldür.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ayasofya geçmişten geleceğe bir semboldür. Milletimizin egemenlik haklarının neticesi olarak yeniden Ayasofya Camii olmuştur. Bu karar kimseye ya da hiçbir döneme karşı değildir, sadece milletten yana bir karardır" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın cami olarak açılması ile ilgili tüm dünyadan yapılan açıklamalarda en utanç verici sözlerin CHP'den geldiğini bildirdi. CHP'den yapılan açıklamada, "Bu kararlar (Ayasofya kararı) yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı" denildiğini belirten Çelik, "Ayasofya Camii kararına temelsiz ve haksız yere tepki gösterenler içinde, bu cümleyi kuranlar kadar millete husumet besleyen bir cümle kurulmadı. Bu açıklamayı yapan zihniyet 'Ayasofya Camii açılmasın' diyemediği için bu beceriksiz ve utanç verici takiyye cümlesini kurmuş. Türk siyasi hayatı için açıklayıcı bir şifredir: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır. Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti'mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var" dedi.

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'BU AHLAK DIŞI BİR PROVOKASYONDUR'

"Diktatörlük ve ikiyüzlülük arasında devre mülk gibi mutasyona uğrayan zihniyetle karşı karşıyayız" diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Ayasofya açılmasın' diye diktatörce bir yaklaşımın milletten tepki göreceğini bildiği için, ikiyüzlülükle 'yıkılmış Osmanlı hukuku üzerinden Cumhuriyetin hukunu yıktınız' diyor. Bu zihniyet daha çok konuşsun. Böylece milletimizin özlemlerinin önündeki tehlikelerin nerden geleceğini daha erken görelim. Bu hastalıklı zihniyet Ayasofya Camii'nin açılmasını Hristiyan vatandaşlarımıza karşı bir tutum gibi sunmuş. Bu ahlak dışı bir provokasyondur."

'AYASOFYA GEÇMİŞTEN GELECEĞE BİR SEMBOLDÜR'

Çelik, Ayasofya'nın 500 yıldır cami olduğunu vurgulayarak, "Asli işlevine dönmesi hiçbir vatandaşımıza ya da dünyada farklı din mensubu kimseye karşı bir tutum değildir. Allah'ın adının anıldığı bu muhteşem mekan tüm din mensuplarının ziyaretine açıktır. Ayasofya Camii, insanlık mirasının muhteşem bir parçasıdır. Milletimizin sevinciyle sevinmek nasip meselesidir, demokratik seviye meselesidir. Milletimizin sevincinden ve demokratik olgunluktan nasibi olmayanların misyonu geçmişimizle geleceğimizi kavga ettirmek üzerine kuruludur. Ayasofya geçmişten geleceğe bir semboldür. Milletimizin egemenlik haklarının neticesi olarak yeniden Ayasofya Camii olmuştur. Bu karar kimseye ya da hiçbir döneme karşı değildir, sadece milletten yana bir karardır" ifadesini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Çelik: Ayasofya kararı kimseye ya da hiçbir döneme karşı değildir - Son Dakika
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