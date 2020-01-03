AK Parti'li Çelik: Bölgede tırmanan İran-ABD gerginliği kaygı verici - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Çelik: Bölgede tırmanan İran-ABD gerginliği kaygı verici - Son Dakika

AK Parti'li Çelik: Bölgede tırmanan İran-ABD gerginliği kaygı verici

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Irak'ı uydu devlete dönüştürmeye dönük dış müdahaleler, suikastler, hizip çatışmaları ve mezhep kavgaları bölgemizi ve Irak'ı daha büyük istikrarsızlıklara maruz bırakmaktadır.

AK Parti'li Çelik: Bölgede tırmanan İran-ABD gerginliği kaygı verici, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Irak'ı uydu devlete dönüştürmeye dönük dış müdahaleler, suikastler, hizip çatışmaları ve mezhep kavgaları bölgemizi ve Irak'ı daha büyük istikrarsızlıklara maruz bırakmaktadır. Bölgede tırmanan İran-ABD gerginliği bu açıdan çok kaygı vericidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu. AK Parti'li Çelik, Irak'ın güvenlik ve istikrarının Türkiye ile tüm bölge için hayati önemde olduğunu vurguladı. Irak'ta istikrarsızlığı artıracak eylemlerin, tüm bölgenin aleyhine olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti: "İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilere yapılan saldırı bölgede daha tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyecektir. Bunlar hem Irak halkının hem de tüm bölgenin aleyhine olacaktır. Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar yaptığı tüm açıklamalarda Irak'ın istikrarına verdiğimiz önemi ifade etmiş ve bu istikrarı tehdit eden unsurlara karşı olduğumuzu vurgulamıştır. Irak'ı uydu devlete dönüştürmeye dönük dış müdahaleler, suikastlar, hizip çatışmaları ve mezhep kavgaları bölgemizi ve Irak'ı daha büyük istikrarsızlıklara maruz bırakmaktadır. Bölgede tırmanan İran-ABD gerginliği bu açıdan çok kaygı vericidir. Şiddeti artırmak Irak halkına kötülük etmektir. Tüm tarafların itidal içerisinde davranması şu anda Irak'ın ve bölgenin ihtiyaç duyduğu en hayati yaklaşımdır. Türkiye olarak bölgenin güvenlik ve istikrarı için çalışmaya devam edeceğiz."


AK Parti, İran, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kasım Süleymani'nin cenaze detayları belli oldu! Pazar günü İran'da defnedilecek
İran ABD'yi temsil eden İsviçre Büyükelçisi'ni ikinci kez Dışişleri'ne çağırdı Karamollaoğlu'ndan Süleymani mesajı: Hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladım Kasım Süleymani'nin yerine geçen İsmail Kani'den ABD'ye tehdit: Amerikalıların cesetlerini görmek için biraz sabırlı olun

Son Dakika Haberleri
23:42 Çankırı merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika Haber
23:40 Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 5 kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
23:33 Son dakika: Trump'tan Kasım Süleymani suikastıyla ilgili yeni açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık, savaş başlatmak için değil - Son Dakika Haber
23:30 Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika Haber
23:16 Boşandığı eşinin başka biriyle yaşadığını öğrenen kadın dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika Haber
23:16 Baca yangınını itfaiye söndürdü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 23:47:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Çelik: Bölgede tırmanan İran-ABD gerginliği kaygı verici - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]