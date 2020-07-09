AK Parti'li Çelik: Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırma adımlarından kimse fayda görmeyecek - Son Dakika

AK Parti'li Çelik: Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırma adımlarından kimse fayda görmeyecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda görmeyecek.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda görmeyecek. ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programına dahil etmesi istikrar arayışlarını bozan bir adımdır" dedi.

AK Parti'li Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda görmeyecek. ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programına dahil etmesi istikrar arayışlarını bozan bir adımdır. Adadaki her iki tarafa eşit davranmayan her adım hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Rum kesimini tek muhatap kabul eden yaklaşımların şimdiye kadar sonuç almadığı görüldü. Bundan sonra da sonuç almayacaktır" dedi.

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'VERİLEN SÖZLERİN HİÇBİRİ TUTULMADI'

AK Parti Sözcüsü Çelik, Yunan tarafı ile Rum kesiminin Türkiye ve KKTC'yi başka ülkelere şikayet ederek, hiçbir sonuç alamayacağını belirtip, şunları kaydetti:

"Haksızlık ve hukuksuzluk yoluyla şimdiye kadar hiçbir sonuç alamadılar. Türkiye ve KKTC kendi çıkarlarını sonuna kadar koruyacaktır. Cumhurbaşkanımız, AK Partimizin iktidara geldiği ilk günlerden itibaren muhataplarına Ada'da çözüm konusunda her zaman 'bir adım önde olacağız' dedi. Yunan ve Rum tarafının hukuksuz davranışları ise sürekli çözümsüzlük üretti. Cumhurbaşkanımıza çözüm konusunda Bürgenstock Zirvesi'nden beri muhatapları tarafından verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bu çifte standart Yunan ve Rum tarafının çözümsüzlük yanlısı politikalarını teşvik etti. ABD'nin attığı bu son adım çözüme değil çözümsüzlüğe destek verecektir. KKTC Ada'da hukuk ve hakkaniyet temelli hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunacaktır. Türkiye bu hak ve menfaatlerin güçlü garantisidir."


Doğu Akdeniz, Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Çelik: Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırma adımlarından kimse fayda görmeyecek - Son Dakika

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