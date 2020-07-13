AK Parti'li Çelik: Ermenistan'ın Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz - Son Dakika

AK Parti'li Çelik: Ermenistan'ın Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan'ın Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Ermenistan'ın Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz. Her şart altında ve her zaman Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun. Ermenistan'ın Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Her şart altında ve her zaman Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:04 Kaynak: DHA
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