AK Parti'li Çelik:  Herkesin hayatı tek tek değerli - Son Dakika

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AK Parti'li Çelik: Herkesin hayatı tek tek değerli
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Evde kalmak bu salgına karşı en etkili önlemdir.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Evde kalmak bu salgına karşı en etkili önlemdir. Bu tedbiri uygulamak hayat kurtarmak için elzemdir. 'Bir kişi, çok kişi' demektir. Herkesin hayatı tek tek değerli" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Çelik, "Evde kalmak bu salgına karşı en etkili önlemdir. Bu tedbiri uygulamak hayat kurtarmak için elzemdir. 'Bir kişi, çok kişi' demektir. Herkesin hayatı tek tek değerli ve herkesin hayatı diğerine bağlı. Bu salgının üstesinden beraber geleceğiz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:04 Kaynak: DHA
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