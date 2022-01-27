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AK Parti'li Çelik, Holokost kurbanlarını andı - Son Dakika

AK Parti'li Çelik, Holokost kurbanlarını andı

27.01.2022 21:33
AK Parti'li Çelik, Holokost kurbanlarını andı

AK Parti'li Çelik, Holokost kurbanlarını andıAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Holokost kurbanlarını anarak, "İnsanlığa karşı işlenen tüm soykırımları lanetliyoruz" dedi.

AK Parti'li Çelik, Holokost kurbanlarını andı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Holokost kurbanlarını anarak, "İnsanlığa karşı işlenen tüm soykırımları lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Holokost kurbanlarını saygıyla anıyoruz. İnsanlığa karşı işlenen tüm soykırımları lanetliyoruz. Irkı, dini, dili ne olursa olsun her türlü zulmün, antisemitizmin, İslam düşmanlığının ve nefret siyasetinin karşısında duracağız."

Haber:  ANKARA,


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Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Çelik, Holokost kurbanlarını andı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Çelik, Holokost kurbanlarını andı - Son Dakika
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