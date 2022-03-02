AK Parti'li Çelik: İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmez - Son Dakika
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AK Parti'li Çelik: İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmez

02.03.2022 19:33
AK Parti'li Çelik: İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmez

AK Parti'li Çelik: İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmezAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Münih Filarmoni Orkestrası'nın Rus Şef Valery Gergiev'i uzaklaştırması, bir İtalyan Üniversitesi'nin Dostoyevski dersini kaldırması kendi kendini cezalandıran adımlardır.

AK Parti'li Çelik: İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Münih Filarmoni Orkestrası'nın Rus Şef Valery Gergiev'i uzaklaştırması, bir İtalyan Üniversitesi'nin Dostoyevski dersini kaldırması kendi kendini cezalandıran adımlardır. İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmez" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: " Rusya'nın haksız işgaline karşı çıkmak doğrudur. Rus kültürüne, edebiyatçılarına, bestecilerine yasak getirmeye çalışmak ve Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır. İşgale karşı çıkmakla, kültür düşmanlığını birbirine karıştırmak akılsızca bir iştir. Münih Filarmoni Orkestrası'nın Rus Şef Valery Gergiev'i uzaklaştırması, bir İtalyan Üniversitesi'nin Dostoyevski dersini kaldırması kendi kendini cezalandıran adımlardır. İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmez. Toplumlar arası barış köprüleri kuran kültür ve sanatı yüceltmek temel prensibimiz olmalıdır. Siyasi mücadeleyi sanata düşmanlık olarak ele almaktan uzak durulmalıdır."

Haber:  ANKARA,


AK Parti'li Çelik: İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmez
AK Parti'li Çelik: İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmez
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Ömer Çelik, AK Parti, Münih, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Çelik: İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmez - Son Dakika


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