AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine yanıt verdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine yanıt verdi Açıklaması

06.03.2021 10:46
AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine yanıt verdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur." sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu, 'Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur.' demiş. Bu, Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden saldırganların dilidir. Kılıçdaroğlu, kendisinin bir 'demokrasi sorunu' olduğunu ve milli güvenlik konusunda pusulası olmadığını bir kere daha ilan etmiştir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin milli güvenlik politikalarına cesaret ve kararlılıkla liderlik ettiğini, milli güvenliğin en büyük dayanağının hak ve menfaatler konusundaki bu kararlı politikalar olduğunu aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliği konusunda ne derece kararlı olduğunu bugün Başkomutan olarak Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı vesilesiyle vereceği mesajlarla tüm dünyaya bir kere daha duyuracaktır. Cumhurbaşkanımızı Avrupa ırkçılarının, Paşinyan'ın Ermenistan'ının ve Enosis zihniyetinin 'milli güvenlik sorunu' olarak gördüğü doğrudur. Ancak Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanımızı 'milli güvenlik sorunu' görerek bu sıralamada konumlanması manidardır. Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm ihtilaflarda Türkiye'nin milli menfaatlerinin karşısında konumlanan Kılıçdaroğlu ile ortak 'milli güvenlik' perspektifine sahip olmadığımız açıktır. Bizim milli güvenlik pusulamız Türkiye merkezlidir. Milletimizin oylarıyla seçilmiş meşru Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' diyerek milli iradeyi hedef alan Kılıçdaroğlu'nun, devletin birliğini temsil eden en üst makamı 'milli güvenlik sorunu' diyerek hedef alması demokrasiden nasibini almadığını kanıtlamaktadır."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "milli güvenlik sorunu" ifadesinin milli olmadığı gibi demokratik de olmadığını dile getiren Çelik, "Bu, Türkiye'nin milli güvenliği konusunda pusulası olmayan birinin yaklaşımıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı milli güvenlik konusunda hedef göstererek Türkiye'ye karşı hangi dayatmayı savunduğunu ve hangi antidemokratik tutum içerisine girdiğini Kılıçdaroğlu'na sormanın, demokratik sorumluluğun gereği olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız için 'Milli güvenlik sorunudur.' ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, Türkiye siyaseti için bir 'demokrasi sorunu' olduğunu her geçen gün yeniden ortaya koymakta ve provokasyonu bir siyaset tarzı olarak benimsediğini göstermektedir. Türkiye'nin milli güvenliğine liderlik eden Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alacak kadar yolunu şaşırmış olanlara çağrımız, demokrasiye ve milli iradeye saygılı bir çizgide siyaset yapmalarıdır. Bunların, Cumhurbaşkanımız ve milli güvenliğimiz hakkında konuşmadan önce, provokasyon ve siyasi sabotajlara son vermeleri, milli meselelerde ulusal bir tavır koyarak 'milli güvenlik' konusunu anlayabilecekleri liyakate erişmeleri gerekiyor."

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine yanıt verdi Açıklaması
AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine yanıt verdi Açıklaması

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine yanıt verdi Açıklaması - Son Dakika


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