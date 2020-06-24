AK Parti'li Çelik: Milletimizin feraseti, Yassıada hayalleri kuran zihniyete geçit vermeyecek - Son Dakika

AK Parti'li Çelik: Milletimizin feraseti, Yassıada hayalleri kuran zihniyete geçit vermeyecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Yassıada kararları'nı yok hükmünde sayan kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini belirterek, "Hala Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışanlar olduğunu biliyoruz.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Yassıada kararları'nı yok hükmünde sayan kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini belirterek, "Hala Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışanlar olduğunu biliyoruz. Milletimizin feraseti Yassıada hayalleri kuran zihniyete geçit vermeyecektir" dedi.
AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türk demokrasi tarihine 'kara leke' olarak geçen 'Yassıada kararları'nı 'yok hükmünde' sayan kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini hatırlattı. Meclis'in 'katliam rejimi'ni mahkum eden, güçlü karara imza attığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: "Yassıada'nın tarihe ışık tutacak 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olmasıyla 'Yassıada katliam rejimi'nin mekansal sembolleri mahkum edilmişti. Gazi Meclis'imiz aldığı tarihi kararla 'Yassıada katliam rejimi'ni hukuksal ve siyasal olarak tamamen yok etti. Demokrasi tarihimizdeki bu meşum hadisenin hukuken mahküm edilmesinde emeği geçen Gazi Meclisimizin değerli milletvekilleri dünya demokrasi tarihine geçen bir örnek ortaya koydular. Darbeci Yassıada zihniyeti'nin idam ettiği şehitlerimiz Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz. Gelinen nokta, aziz milletimizin 'Yassıada katliam rejimi'ne karşı verdiği güçlü ve sabırlı mücadelenin zaferidir. Hala Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışanlar olduğunu biliyoruz. Milletimizin feraseti Yassıada hayalleri kuran zihniyete geçit vermeyecektir."
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:41 Kaynak: DHA
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