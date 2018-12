AK Parti'li Çelik: Netanyahu, Cumhurbaşkanı'mızın Uyarılarından Rahatsız Olmuş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Netanyahu, Cumhurbaşkanı'mızın insanlık adına, mazlumlar adına yaptığı uyarılarından çok rahatsız olmuş. Rahatsız olmaya devam edecek; çünkü gerçekler susmayacak" dedi.AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'a yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdiği İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ülkesinde hakkında yürütülen soruşturmalarda, 'dolandırıcılık'la suçlandığını kaydetti. Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter 'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı'mıza ve ordumuza saldırarak, gerçekleri örteceğini zannediyor. Kıbrıs konusunu gündeme getirereki Kuzey Kıbrıs'ta işgalci olduğumuzu söylemiş. Kendisine KKTC 'nin yeryüzündeki en meşru davalardan birini temsil eden bir devlet olduğunu ve Türkiye 'nin bu meşru davanın kararlı destekçisi ve garantörü olduğunu hatırlatırız. 'Türkiye'nin içinde ve dışındaki Kürt köylerindeki kadın ve çocuklara yapılan zulümler' diye bir bahis açmış Netanyahu. Ülkemizdeki herkes birinci sınıf vatandaştır. 'Etnisite ve din temelli ulus devlet anlayışını' savunan Netanyahu bunu anlayamaz. Kendi ülkesinde istemez" dedi.'TÜRKİYE, FİLİSTİN HALKININ SÖZCÜSÜ OLMAYA DEVAM EDECEK'Kadın ve çocukları öldüren terör örgütlerine karşı en kararlı mücadeleyi Türkiye'nin verdiğini vurgulayan AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:"Ayrıca yakın coğrafyamızdaki terör örgütlerinin zulmünden kaçan herkese kucak açanın Cumhurbaşkanı'mız liderliğindeki Türkiye olduğunu unutmasın Netanyahu. Bu coğrafyadan bakınca her şeyi net görüyoruz. Kadın ve çocukları öldüren terör örgütlerine kimlerin destek verdiğini net görüyoruz. Terör örgütleri konusunda kimin, hangi sicile sahip olduğunu net görüyoruz. 2010 sonrası Türkiye ile ilişkilerinde sarsıntı yaşamasıyla birlikte Güney Kıbrıs Rum Kesimi 'ni keşfeden İsrail hükümetinin kendi tarihi ile çelişen bu yönelimi Türkiye tarafından ibretle izlenmektedir. Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin, kadın- çocuk ayrımı gözetmeksizin sivil vatandaşlarımıza ve Suriyeli mazlumlara yönelik terör eylemleri gerçekleştiren PKK hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonların Netanyahu'yu rahatsız etmesi manidardır. Netanyahu, Cumhurbaşkanı'mızın insanlık adına, mazlumlar adına yaptığı uyarılarından çok rahatsız olmuş. Rahatsız olmaya devam edecek; çünkü gerçekler susmayacak. Şunu unutmasın. Cumhurbaşkanı'mız her cümlesiyle mazlumlara umut olmaya, zalimleri rahatsız etmeye devam edecek. Cumhurbaşkanı'mız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İsrail'in mazlum Filistin halkına yönelik haksız eylemlerini ve uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarını her meşru zeminde dile getirmeye, mazlum Filistin halkının sözcüsü olmaya devam edecektir." - Ankara