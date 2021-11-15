AK Parti'li Çelik, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "KKTC nice yıllara bağımsız ve daha da güçlenerek ulaşacak." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, Kıbrıs Türkü'nün ve KKTC'nin haklı davasında her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

KKTC'nin hak ve menfaatlerinin her zaman korunacağını belirten Çelik, "Rum-Yunan ikilisinin saldırganlığı asla sonuç alamayacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatının her anında KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması için çok güçlü mücadele verdi ve vermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Rum-Yunan ikilisinin hukuksuz siyasetine karşı Kıbrıs Türk davasına en güçlü desteği veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve Kıbrıs davası için can veren tüm şehitleri rahmetle anarak, "KKTC nice yıllara bağımsız ve daha da güçlenerek ulaşacak." ifadesine yer verdi.