AK Parti'li Çelik, Şile'de gazetecilere saldırıyı kınadı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şile'de haber takibi yapan gazetecilerin saldırıya uğramasını kınadı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "A Haber ekibine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet asla kabul edilemez. Şiddete başvurmak sadece acizliğin ifadesidir. Saldırı sonrası özür dilenmesi gerekirken hedef göstermenin devam etmesi barbarlık ve suçtur. A Haber'e geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.