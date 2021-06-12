AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Afrin'de Şifa Hastanesi'ni hedef alan saldırıyı lanetledi - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Afrin'de Şifa Hastanesini hedef alan ve çok sayıda sivil Suriyelinin ölümüne yol açan saldırıyı kınadı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırıya tepki göstererek şunları kaydetti:

"Afrin'de Şifa Hastanesi'ni hedef alan ve çok sayıda sivil Suriyeli kardeşimizin ölümüne ve yaralanmasına neden olan YPG/ PKK insanlık düşmanı bir terör örgütü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. DEAŞ terörüne karşı YPG/PKK terörünü desteklediğini söyleyen ülkelerin bu desteğe son verme zamanı gelmiştir ve dahi geçmektedir. Masum sivilleri ve hastaneyi alçakça hedef alan bu saldırıyı lanetliyoruz. Türkiye olarak PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz sürecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bu mücadele noktasında terörün her türlüsüne karşı topyekun mücadele verilmelidir."