AK Parti'li Çelik: Tamamen altı boş bir söylemle karşı karşıyayız - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Joe Biden'in açıklamalarının asla kabul edilemez olduğunu belirterek, "Hukuki açıdan da baktığınızda tamamen altı boş bir söylemle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Egemen bir devlet olarak Türkiye'nin atacağı adımlar olacaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen MKYK toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarına ilişkin kullandığı 'soykırım' ifadesinin ilk kez bir ABD başkanı tarafından kullanıldığını kaydeden Çelik, "Milletimiz için, devletimiz için ve tarihimiz için kullanılmasını asla kabul etmeyiz. Bunu kullanmayı şiddetli bir şekilde kınadığımızı ifade ediyoruz. Bu her zaman telin edeceğimiz bir yaklaşımdır, sorumsuz hukuki temeli olmayan hiçbir tarihsel dayanağı olmayarak bir yaklaşımdır" dedi.

'ERMENİ FANATİK ÇIKAR GRUPLARININ REHİNESİ HALİNDEDİR'Herhangi bir devletin başkanın ya da parlamentosunun bir milletin tarihi hakkında hukuki olarak soykırımın tanınması konusunda hüküm verme yetkisi ve kabiliyeti olmadığını kaydeden Çelik, "Hangi bilgiye dayanarak, hangi hukuk bilgisine hangi tarih bilgisine dayanarak bu şekilde kesin bir hüküm verecekler ve bir milleti lekelemeye çalışacaklar? Tarihi verilerle de hukuki dayanaklarla da herhangi bir ilgisi olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Net bir şey biliyoruz biz; bu politikalar diasporadaki Ermeni fanatik çıkar gruplarının tamamen rehinesi halindedir. Bunlar Ermenistan'ın politikasını da rehin tutuyorlar, aynı şekilde pek çok devletteki politikayı da rehin tutuyorlar. İlk defa bir ABD başkanının böyle fanatik bir gruba teslim olduğunu görüyoruz. Siyaset kuşkusuz, tarihi yargılama alanı değildir. Tam tersine siyaset ve diplomasinin varlık alanlarından bir tanesi de tarihteki birtakım karşı karşıya gelmeleri, birtakım acıları birtakım dramatik olayları aşarak yeni bir gelecek inşa etme kabiliyetini ve kapasitesini ortaya koymaktır. Aksi halde tarihi yük haline getirmek hiçbir çabaya, hiçbir gayrete ihtiyaç duymayan son derece basit bir olaydır" ifadelerini kullandı.'ALTI BOŞ BİR SÖYLEM'1915 olaylarında 'soykırım' olarak adlandırılacak bir durum olmadığını kaydeden Çelik, "Hukuki açıdan da baktığınızda tamamen altı boş bir söylemle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Tarihi, siyasi ve hukuki açıdan Sayın Biden'in söylemi yanlış bir söylemdir, tamamen reddedilmesi gereken bir söylemdir" diye konuştu.;'ERMENİSTAN TARAFI NORMALLEŞME FIRSATINI KAÇIRDI'Çelik, Türkiye'nin bu konuda kırılgan davranıp davranmayacağının ifade edildiğini belirterek, "Egemen bir devlet olarak Türkiye'nin atacağı adımlar olacaktır. Bu adımlar üzerinde çalışılmaktadır. Bu tabi Türkiye açısından bir sonuç doğurmayacaktır. Daha önce başka devletler de bunu bu şekilde ifade ettiler. Biden'in bu kararının olumsuz sonuç doğuracağı birinci kesim Ermenistan tarafıdır. Onlar normalleşme fırsatını kaçırmışlardır" dedi.'HUKUKİ AÇIDAN ETKİSİ YOK'Biden'in açıklamalarının hukuki açıdan etkisi olmadığını kaydeden Çelik, "Baklayan davasında da görüldüğü gibi açılan mahkemeler, zaman aşımı nedeniyle reddedilmiştir. Hukuki açıdan, tarihi açıdan temeli olmayan bu karar niçin verilmiştir? Fanatik Ermeni diasporayı tatmin etmek isteyen dar bakışlı bir politika olduğunu ifade etmemiz gerekiyor" dedi.HDP'nin "Ermeni katliamı ile yüzleşin" şeklindeki açıklamasını da değerlendiren Çelik, "Hukuken, tarih açısından özenli bir dil kullanılması gerekirken milletimizi, tarihimizi suçlayan bir açıklama yapmıştır. Asıl yüzleşilmesi gereken mesele, bunu söyleyenlerin PKK katliamı ile yüzleşmesidir. Bunu söyleyenlerin, dağa kaçırılmış çocuklar konusunda neden sustuklarıdır. Soykırım iftirasına dönük olarak yabancı bir devlet başkanının sözleri karşısında esas duruşa geçeceksiniz. Esas bununla yüzleşmek gerekir" diye konuştu.'TÜRK SİYASİ TARİHİNDE İLK DEFA BİR HÜKÜMET MUHTIRAYI KABUL ETMEMİŞTİR'Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Çelik, 27 Nisan gecesi gerçekleşen muhtıra teşebbüsüne ilk defa bir hükümetin tavır koyduğunu söyledi. Daha önceki muhtıralarda demokrasinin sakatlandığını kaydeden Çelik, "O gece biz toplandık, karşı bildiriyi yazmak üzere çalışmalarımızı sürdürdük. Başbakanımızın tutumu, bunun sonuna kadar gidilmesi, bedeli ne olursa olsun cevap verilmesi gerektiği şeklindeydi. Maalesef Türkiye'de çirkin, yanlış askeri vesayet dönemini gördük. Bu sürecin TSK'yı nasıl zor duruma düşürüldüğünü gördük. Türk siyasi tarihinde ilk defa bir hükümet muhtırayı kabul etmemiştir" dedi.'KILIÇDAROĞLU'NUN ÇOK BÜYÜK BİR DURUŞ PROBLEMİ VAR'Ömer Çelik, Biden'in açıklamalarına ilişkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bu gelinen sonuç, Türkiye'de yürütülen dış politikanın sonucudur" sözleri hakkında şunları söyledi:

"Sürekli olarak kendi ülkesini, hükümetini suçlamak, karşı tarafı haklı görülmek şeklinde önümüze koyuyor. Bu tip durumda, millet böyle bir iftiraya uğramış. Bu tip durumda sağlıklı siyasi akıl, 'hükümetle birlikte bu meseleyi nasıl aşarız' diye düşünür. Bu iftiraya sahip çıkıp, 'iç politikasının gereğini' yaptı diyor. Kılıçdaroğlu'nun çok büyük bir duruş problemi var. Burada yapılması gereken şey, hep beraber milletimize dönerek tarihimize iftira karşısında Türkiye Cumhuriyeti'ni topyekun savunmaktır."

GÖRÜNTÜLER ABONE FTP'SİNE GEÇİLDİ

Görüntü dökümü:

- Ömer Çelik'in açıklaması

Haber- Kamera: Buğra OLAÇ-Onur Can KANKAL/ANKARA,