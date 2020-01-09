AK Parti'li Çelik'ten Avustralya'ya 'deve' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Çelik'ten Avustralya'ya 'deve' çağrısı - Son Dakika

AK Parti'li Çelik'ten Avustralya'ya 'deve' çağrısı

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avustralya'da 10 bin kadar devenin vurularak öldürüleceğinin açıklanmasıyla ilgili, "Binlerce deveyi öldürerek doğanın dengesine kavuşacağını ve su kaynaklarının korunacağını ummak, insani bir yaklaşım olmaz" dedi.

AK Parti'li Çelik'ten Avustralya'ya 'deve' çağrısı, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avustralya'da 10 bin kadar devenin vurularak öldürüleceğinin açıklanmasıyla ilgili, "Binlerce deveyi öldürerek doğanın dengesine kavuşacağını ve su kaynaklarının korunacağını ummak, insani bir yaklaşım olmaz" dedi.

AK Partili Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avustralya'da 4 aydır devam eden yangın ve yaşanan kayıplardan derin üzüntü duyduklarını bildirdi. Yangında 1,25 milyar hayvanın öldüğünü, 8 milyon hektar orman alanının yok olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti: "Çeşitli sebeplerle aşırı çoğaldığı ve su sorunu yaşandığı gerekçesiyle 10 bin kadar devenin vurularak öldürüleceği haberini endişeyle karşılıyoruz. Avusturalya hükümetine farklı bir çözüm bulmalarının gerektiğine dair çağrımızı dile getiriyoruz. Avusturalya develeri öldürmek için kullanacağı kaynakları, farklı yöntemler bularak, yaşatmak için kullanabilir. Yangından dolayı insanlar hayatını kaybetti, hayvan ve bitki canlılar yok oldu. Bu acıya, develeri öldürmek gibi acımasız bir eylemi eklemek son derece yanlış olur."

'İNSANİ BİR YAKLAŞIM OLMAZ'

Çelik, insanın doğaya her radikal müdahalesinin büyük acıların yaşanmasına yol açtığını, küresel ısınma nedeniyle 50 yıl sonra Avusturalya kıtasında kış ayının tamamen son bulacağına dair araştırmaların son derece kaygı verici olduğunu belirtti. Çelik, "Binlerce deveyi öldürerek doğanın dengesine kavuşacağını ve su kaynaklarının korunacağını ummak, insani bir yaklaşım olmaz. Doğayı da korumaz. Farklı ve insani çözümler bulunması mümkündür. İnsana yakışan çözümler, gelecek nesillere bırakılacak doğal mirası da korur. İnsan, toprak, hava, su, hayvanlar, bitkiler aynı dünyada kader arkadaşlarıdır. Kaderleri birbirine bağlıdır. Birinin kaderi diğerinden ayrılmaz. Hayvana ve doğaya şiddet yoluyla insani bir yaşam elde edilemez. Bu dünyada kader arkadaşlarımızla kaderimiz birdir" ifadelerini kullandı.


Avustralya, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:30 Kaynak: DHA
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