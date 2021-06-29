AK Parti'li Çelik'ten 'Elmalı davası' açıklaması: Süreci takip ediyoruz - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya'da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen davayı yakından takip ettiklerini belirterek, "Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Elmalı'da 2 çocuğun cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen davayı yakından takip ettiklerini vurguladı. AK Parti'li Çelik, "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız hem yargılama sürecine müdahil olmuştur; hem de evlatlarımızı ihtiyaç duydukları hizmetlerle desteklemeye devam etmektedir. Evlatlarımız güven altındadır. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz. Adalet kurumu her şeyi açığa çıkaracaktır. Vicdanlarıyla bu evlatlarımıza destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.