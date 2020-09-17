AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Halil Sezai" açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Halil Sezai" açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kendine sanatçı diyen bir barbar, yaşlı bir adama alçakça bir şiddet uyguluyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kendine sanatçı diyen bir barbar, yaşlı bir adama alçakça bir şiddet uyguluyor. Her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış bu. Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tuzla'da yaşlı bir vatandaşı darp eden şarkıcı Halil Sezai ile ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Çelik, "Kendine sanatçı diyen bir barbar, yaşlı bir adama alçakça bir şiddet uyguluyor. Her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış bu. Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin. Bu barbara 'muhalif' ya da 'iktidar karşıtı' diyerek sahip çıkanların olması ise utanılacak bir durum. Alçaklığın ölçüsü siyasi pozisyon olmaz. Ahlakı ya da alçaklığı iktidar karşıtlığı üzerinden değerlendirmek akıl ve vicdan yoksunluğudur. Yaşlı bir insana uygulanan bu şiddet toplumun ahlakına ve vicdanına uygulanıyor. Yapan kişinin kimliğine bakarak bu şiddeti sahiplenenler daha büyük şiddete imza atıyor. Buna kim prim veriyorsa, tüm kavramları istismar eden zihinsel bir şiddeti yayıyor. Bu alçak eylem sonucu şiddete uğrayan mağdur vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu konuda hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

(İlker Turak/İHA)

Halil Sezai, Ömer Çelik, AK Parti, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Halil Sezai' açıklaması - Son Dakika

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