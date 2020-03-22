?AK Parti'li Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ?AK Parti'li Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajı - Son Dakika

?AK Parti'li Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajı

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.

?AK Parti'li Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajı, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç hanımefendinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Sayın Kılıçdaroğlu'na ve ailesine partimiz adına sabır ve başsağlığı diliyoruz" dedi. Haber:  ANKARA,


Kemal Kılıçdaroğlu, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:07 Kaynak: DHA

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