AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına tepki Açıklaması

24.04.2022 16:21
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasının tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu belirterek, "Soykırım iftirasını sektör haline getiren lobileri memnun etmeyi amaçlayan açıklamasının hiçbir temeli...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasının tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu belirterek, "Soykırım iftirasını sektör haline getiren lobileri memnun etmeyi amaçlayan açıklamasının hiçbir temeli olmadığını ifade ediyoruz." şeklinde değerlendirdi.

Çelik, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "ABD Başkanı Biden'ın açıklaması tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksundur. Soykırım iftirasını sektör haline getiren lobileri memnun etmeyi amaçlayan açıklamasının hiçbir temeli olmadığını ifade ediyoruz." ifadesini kullanan Çelik, Türkiye'nin adil bir yaklaşımın inşasından yana olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 olaylarının dar siyasi yaklaşımlara malzeme yapılmadan bilimsel olarak araştırılması için gereken yaklaşımı sergilediğini ifade eden Çelik, bu özgüvenli yaklaşımlara karşı, Ermeni lobisinin tezlerini esas alan açıklamada hiçbir iyi niyetin söz konusu olmadığını belirtti.

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Üstelik Başkan Biden'ın açıklaması Ermenistan'la yürümekte olan normalleşme sürecini sabote eder niteliktedir. Dar ve ufuksuz siyasi yaklaşımlar sadece husumet lobisine hizmet eder. Barışa, diyaloğa ve tarihin doğru anlaşılmasına hizmet etmez. Tezine güvenenler tüm arşivlerin tarihçilere açıldığı bir çalışmaya destek verir. Tezine güvenmeyenler ise siyasi lobileri tatmin etmeye çalışır. Cumhurbaşkanımızın mesajları tezine güvenen bir yaklaşımın ürünüdür."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına tepki Açıklaması
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına tepki Açıklaması

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika
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