AK Parti'li Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki göstererek, "Bilinen onca Rum katliamına ve barbarlığına rağmen, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun Barış Harekatı'nın yıl dönümünde ortaya çıkıp 'Türk barbarlığı' iddiasında bulunmasını şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camii kararı sonrasında Yunanistan'ın her türlü kara propagandaya başvurduğuna dikkat çekerek, "Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamaları tarih bilgisi ve hukuk bilgisi yoksunluğunun göstergesidir. Avrupa'da başkentinde tek bir camiinin bulunmamasıyla nam salan Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı'nın, Ayasofya'yı konu ederek dini hoşgörüden söz etmesi tam bir çifte standart örneğidir. Yunanistan dini hoşgörü konusunda en temel kriterleri karşılamayan bir ülkedir. Yunan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye laiklik dersi vermeye kalkması ise trajedidir. Yunan Başpiskopos'un huzurunda Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Sakelaropulu'nun Türkiye'yi laiklikten uzaklaşmakla suçlaması laiklik konusunda bilgisizliktir. Türkiye laik devlet anlayışı konusunda Yunanistan'a yardımcı olabilir. Dini hoşgörüyü içselleştirmek, asimilasyona karşı olmak, İslam ve Türkiye düşmanlığından uzak durmak Yunanistan'ın laik devlet anlayışına geçmesinin ilk adımları olmalıdır" ifadelerini kullandı.