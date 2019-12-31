AK Parti'li Çelik: Terör yenilmezse insanlık kaybeder - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li Çelik: Terör yenilmezse insanlık kaybeder - Son Dakika

AK Parti'li Çelik: Terör yenilmezse insanlık kaybeder

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terör yenilmezse insanlık kaybeder. Türkiye'nin tüm terör örgütlerine karşı ayrım gözetmeyen, ilkeli mücadelesi aynı kararlılıkla sürecek.

AK Parti'li Çelik: Terör yenilmezse insanlık kaybeder, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terör yenilmezse insanlık kaybeder. Türkiye'nin tüm terör örgütlerine karşı ayrım gözetmeyen, ilkeli mücadelesi aynı kararlılıkla sürecek. Dostlarımızı ve müttefiklerimizi Türkiye'nin insanlık adına teröre karşı verdiği bu mücadelede iş birliğine ve dayanışmaya çağırıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Somali'nin başkenti Mogadişu'da, yol yapım çalışması sırasında Türk mühendis grubunu hedef alan bombalı araç saldırısını terör örgütü El Kaide bağlantılı Eş Şebab'ın üstlendiğini kaydetti. Terör örgütlerine karşı Türkiye'nin verdiği haklı ve etkili mücadelenin ilkelere dayandığını belirten Çelik, "Terör örgütleri arasında ayrım yapanlar, teröre en büyük gıdayı sağlamaktadır. Türkiye bir yandan bölgesinde ve dünyada insani sorumluluk alan ve mazlum halklara yardım eli uzatan bir ülke iken diğer yandan birden fazla terör örgütüne karşı ilkeli mücadele yürüten bir ülkedir. Bu mücadele insani değerler için verilen ilkeli bir mücadeledir" dedi.

'DOSTLARIMIZI İŞ BİRLİĞİNE VE DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ'

AK Parti'li Çelik, gerek El Kaide gerekse Eş Şebab'ın, Müslümanlara karşı en büyük suçu işleyen terör örgütleri olduğunu vurgulayarak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu örgütlerin gerek varlıkları gerekse de eylemleri ile insanlığı tehdit ettikleri ve Somali halkının geleceğine kast ettikleri açıktır. El Şebab gibi taşeron örgütleri kullanan ülkeler de girdikleri kirli ilişkilerin asıl zararı kendilerine verdiğini göreceklerdir. Teröre karşı ilkeli mücadele olmadan terör yenilemez. Türkiye'nin verdiği haklı ve ilkeli mücadele insanlık adına bir mücadeledir. Hiçbir terör örgütü ve onlara destek verenler Türkiye'yi bu haklı mücadeleden vazgeçiremez. Terör yenilmezse insanlık kaybeder. Türkiye'nin tüm terör örgütlerine karşı ayrım gözetmeyen ilkeli mücadelesi aynı kararlılıkla sürecek. Dostlarımıza ve müttefiklerimize, DAEŞ, PKK, PYD, YPG, FETÖ, El Kaide, El Şebab etiketlerinin tek bir terör örgütü olarak ele alınması gerektiğini hatırlatıyoruz. Dostlarımızı ve müttefiklerimizi Türkiye'nin insanlık adına teröre karşı verdiği bu mücadelede işbirliğine ve dayanışmaya çağırıyoruz."


Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi
Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti

Son Dakika Haberleri
22:22 Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir'de "Mekke'nin Fethi" etkinliği - Son Dakika
22:21 Organ nakli hastaları yılbaşı etkinliğinde buluştu - Son Dakika
22:20 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Son Dakika
22:20 Şanlıurfa'da sıra geceli 'yılbaşı' coşkusu - Son Dakika
22:15 Rektör Çomaklı'dan eğlenceli yeni yıl kutlaması - Son Dakika
21:23 Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Son Dakika
20:41 Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 22:22:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Çelik: Terör yenilmezse insanlık kaybeder - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]