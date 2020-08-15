AK Parti'li Çelik: Türkiye'ye tehdit diliyle konuşan kaybeder - Son Dakika

AK Parti'li Çelik: Türkiye'ye tehdit diliyle konuşan kaybeder

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Mavi Vatan'da tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi Mavi Vatan'ımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye'ye tehdit diliyle konuşan kaybeder" dedi.

AK Partili Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki 'Yunan tiyatrosunun hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey olmadığını bildirdi. Buna eklenen Fransız tehditkarlığının ise ciddiyetsiz olduğunu vurgulayan Çelik, "Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır. Yunanistan'ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir. Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını Akdeniz'de laf kalabalığı ile örtmeye çalışıyor. Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçlüsünden siyaset çıkmaz. Mavi Vatan'da tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi Mavi Vatan'ımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye'ye tehdit diliyle konuşan kaybeder. Nokta." ifadesini kullandı.

ANKARA, -