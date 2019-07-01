AK Parti'li Çelik: Tutuklanan vatandaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hafter'in Libya'daki milisleri kanunsuz hareketlerine vahim bir şekilde devam ediyor. 6 vatandaşımızı haydutça bir tavırla tutukladılar. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

Çelik, Libya'da 6 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının alıkonulmasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu. Halife Hafter'in Libya'daki milislerinin kanunsuz hareketlerine devam ettiğini kaydeden Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'6 vatandaşımızı haydutça bir tavırla tutukladılar. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Türkiye Libya halkının kardeşidir. Tarihten gelen kardeşliğimiz sonsuza kadar devam edecek. Libya için hep barış ve huzur diledik. Huzur ve barış dolu bir Libya isteyenler için en büyük dost Türkiye'dir. Libya'da kanunsuzluğa karşı çıkıyoruz. Hafter'in milislerinin kanunsuzluğuna vahim bir adım daha eklendi. 6 vatandaşımızı haydutça bir eylemle tutuklandılar. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz. Türkiye'nin dostluğu, çıkar ve sömürüden uzak, gerçek insanlık değerlerine dayanır. Değerini bilen için paha biçilmez bir kıymettir. Türkiye'ye karşı husumeti ise hiç kimse tercih etmemelidir."

Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA, -